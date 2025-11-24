Σε διαθεσιμότητα η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή για θωπεία - «Έχει διαταχθεί ΕΔΕ»

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε η δασκάλα, η οποία κατήγγειλε 6χρονο μαθητή για θωπεία στο Λουτράκι, ενώ διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για την περίπτωσή της.



Η εικαστικός, η οποία προκάλεσε σάλο με την απόφασή της να προχωρήσει σε καταγγελία στην Αστυνομία σε βάρος 6χρονου μαθητή, δεν ασκεί πλέον τα καθήκοντά της, καθώς αποφασίστηκε να τεθεί σε διαθεσιμότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ. Έτσι, η ίδια δεν παρουσιάζεται πλέον στα δύο σχολεία που είχε αποσπαστεί μετά τα όσα συνέβησαν με το 6χρονο παιδί.



«Θλίβομαι με το γεγονός και ζητώ συγγνώμη. Η εκπαιδευτικός έχει απομακρυνθεί, είναι στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην Πρωτοβάθμια, ασκεί διοικητικό έργο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση», τόνισε σχετικά στο Mega ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Ιωάννης Παπαδομαρκάκης.



Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η 55χρονη εικαστικός έχει αρνηθεί δύο φορές την αξιολόγηση και για τον λόγο αυτό έχει παραπεμφθεί.

Νέες καταγγελίες για την εικαστικό



Στο μεταξύ, πληθαίνουν οι καταγγελίες για την 55χρονη εικαστικό και για τον τρόπο διδασκαλίας, αλλά και συμπεριφοράς της απέναντι στα παιδιά.

«Ναι μεν ήξερα ότι είναι μία δασκάλα η οποία φωνάζει αρκετά, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, που δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ποτέ γιατί μία γυναίκα που κάνει απλή ζωγραφική στα παιδάκια Δημοτικού, πρέπει να φωνάζει τόσο πολύ για πράγματα που δεν ήταν τόσο σοβαρά. (Ένα κοριτσάκι) είχε πάει να της δώσει γλυκά και την είχε αποτρέψει, την είχε αποκρούσει ότι δεν θέλω εγώ», λέει καταγγέλλουσα στο Mega.



«Δεν ήταν και το καλύτερο πρότυπο εκπαιδευτικού. Τους φώναζε, τους μίλαγε απότομα. Έπλεκε την ώρα του μαθήματος. Μάθαμε και αυτό. Γενικότερα ότι είχαν θέματα πολλοί γονείς, είχανε. Πάρα πολλοί. Παραπονιόντουσαν τα παιδάκια σε θέμα φωνής. Τώρα έχει φύγει βέβαια από το σχολείο μας. Την έχουν μεταφέρει σε άλλα σχολεία που κι εκεί μαθαίνω μαζεύουν υπογραφές για να φύγει».



Πατέρας είχε απευθυνθεί στον διευθυντή του σχολείου για την συγκεκριμένη εικαστικό, ωστόσο, παρά τις συστάσεις που της έγιναν, εκείνη δεν άλλαζε τη συμπεριφορά της, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο Mega.



«Επιτέλους κάποια στιγμή ίσως χρειάζεται να περάσουν όλους αυτούς τους εκπαιδευτικούς μία σωστή αξιολόγηση με ψυχολόγους πριν τους βγάλουν να εκπαιδεύσουν τα παιδιά μας. Τα προηγούμενα χρόνια, είχα παράπονα από τα παιδιά ότι ενώ ήταν εικαστικός, αυτό που έκανε ήταν θρησκευτικά με τα παιδιά. Ζωγραφίζανε αγίους και τέτοια. Είχα κάνει την παρατήρησή μου και στον διευθυντή. Μου είχε πει ότι της είχε κάνει παρατήρηση, μία, δύο φορές και τρεις, αλλά δεν άλλαζε το μοτίβο της».