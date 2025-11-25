Λουτράκι: «Ο 6χρονος ήθελε να αγγίξει τη μητέρα του μέσα από τη δασκάλα» - Τι λέει παιδοψυχολόγος

Αίσθηση συνεχίζει να προκαλεί η κίνηση μίας δασκάλας στο Λουτράκι να καταγγείλει στην αστυνομία τον 6χρονο μαθητή της γιατί -όπως είπε- τη θώπευσε στο στήθος, όταν πήγε να της δείξει τη ζωγραφιά του στο μάθημα.

Η κίνηση της 55χρονης εικαστικού θεωρήθηκε ακραία και προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, με την δασκάλα να μετατίθεται σε άλλο σχολείο και τελικά να τίθεται σε διαθεσιμότητα καθώς σε βάρος της διατάχθηκε ΕΔΕ.

Για μία αθώα κίνηση του παιδιού που πιθανότατα στο πρόσωπο της δασκάλας έβλεπε τη μητέρα του, έκανε λόγο η παιδοψυχολόγος Χριστίνα Μπογιατζή.

«Εδώ φαίνεται η μάχη ανάμεσα στα πρόσωπα και τους ρόλους. Μπορεί να υπηρετούμε όλοι ρόλους. Πίσω από τους ρόλους υπάρχουν τα πρόσωπα και όταν τα πρόσωπα δεν υγιαίνουν, νοσούν και οι ρόλοι. Πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας πριν αναλάβουμε οποιονδήποτε ρόλο, ειδικά όταν είναι ένας ρόλος σε περίοπτη θέση ευθύνης όπως αυτός του εκπαιδευτικού ή οποιουδήποτε ανθρώπου αναλαμβάνει παιδιά», τόνισε η κ. Μπογιατζή, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

«Όλοι πρέπει να φροντίζουμε τα τραύματά μας»

«Ένας εκπαιδευτικός δεν είναι απαραίτητα ένας άνθρωπος που έχει την ψυχοεκπαίδευση για να μπορέσει να δει τα αναπτυξιακά στάδια ενός παιδιού και να καταλάβει ότι το άγγιγμα ενός εξάχρονου είναι πλήρως αθώο και -κατά μία έννοια- είναι μητρικό», εξήγησε.

«Αυτό που έκανε το παιδάκι είναι ότι ήθελε απλά να αγγίξει τη μητέρα του και το έκανε μέσα από τη δασκάλα», υπογράμμισε η Χριστίνα Μπογιατζή.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν χρειάζεται «να είμαστε τόσο σκληροί κριτές, γιατί αυτό που έχουμε όλοι μας είναι τραύματα και πρέπει να τα φροντίζουμε».

«Εμείς οι 45άρηδες, οι 50άρηδες είμαστε σε μια μεταβατική γενιά που δεν είχαμε την ευκαιρία να κοιτάξουμε το τραύμα όπως θα έπρεπε. Τώρα, ευτυχώς ή δυστυχώς, ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτό το κενό», σημείωσε η παιδοψυχολόγος.