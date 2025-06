Μάχη για την «πατέντα» του Made in Greece

Μέσα σε όλο τον παγκόσμιο χαμό, εδώ στην τελευταία γωνία της Ευρώπης έχουμε τις δικές μας πολιτικές σκοτούρες. Που δεν τις λες και... αμελητέες.

Για παράδειγμα αυτή η μάχη που ξεκίνησε επίσημα από χθες ανάμεσα στον Ανδρουλάκη και τον Θεοδωρικάκο.

Το επίδικο; Η «πατέντα» του Made in Greece. Μη το γελάτε γιατί το Made in Greece είναι μία από τις πλέον ισχυρές ετικέτες στον παγκόσμιο εμπορικό χάρτη. Ο Θεοδωρικάκος το γνωρίζει αυτό και γι' αυτό και σχεδιάζει νομοσχέδιο που θα παρουσιαστεί σε ένα από τα προσεχή υπουργικά Συμβούλια και το οποίο θα έχει στόχο την ενίσχυση του Made in Greece σε όλο το εμπορικό φάσμα των συναλλαγών.

Με τη δημιουργία ενός ψηφιακού μητρώου που θα δίνει τις πιστοποιήσεις της ετικέτας αλλά και θα βοηθάει ώστε η σφραγίδα στα προϊόντα που την αξίζουν να δίνεται με απλές διαδικασίες.

Και κάπου εδώ έρχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος- το είπε χθες στον ΣΕΒ - θέλει να δημιουργήσει όταν θα έρθει στα πράγματα δηλαδή, ένα νέο υπουργείο Made in Greece για να μπει τάξη στις δομές που αφορούν στην παραγωγή, τις επενδύσεις αλλά και την ανάπτυξη των ελληνικών προϊόντων.

Ανταγωνισμός επί της πρωτοβουλίας αλλά για σωστό σκοπό, στο τέλος της ημέρας.