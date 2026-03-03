Ανησυχία από μαχητικά που πέταξαν πάνω από τη Θεσσαλονίκη - Τι έχει συμβεί

Περίπου στις 10:00 το πρωί της Τρίτης (3/3), πολεμικά αεροσκάφη έκαναν διελεύσεις πάνω από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της πόλης. Σε μια περίοδο μεγάλης έντασης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο ήχος των αεροσκαφών έκανε πολλούς να αναρωτηθούν αν συμβαίνει κάτι πιο ανησυχητικό.

Όπως ξεκαθαρίστηκε από πηγές της Πολεμικής Αεροπορίας, η παρουσία των αεροσκαφών είχαν να κάνουν με την προετοιμασία της άσκησης «Ηνίοχος 2026», που θα γίνει μέσα στον Μάρτιο.

Όπως έχει γίνει ανακοινωθεί εδώ και αρκετές ημέρες, στην άσκηση «Ηνίοχος 2026» η Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει με όλους τους τύπους μαχητικών αεροσκαφών της, συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών Rafale και F-16 Viper καθώς και ελικόπτερα, μεταγωγικά και εκπαιδευτικά αεροσκάφη. Επίσης, στην άσκηση συμμετέχουν δυνάμεις του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίες συνδράμουν καθοριστικά στη δημιουργία πολύπλοκων και ρεαλιστικών σεναρίων σε όλο το εύρος του Ελλαδικού χώρου.