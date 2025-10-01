Madonna: Ενώ πέθαινε ο αδελφός μου, κατάφερα να του πω, «σε αγαπώ και σε συγχωρώ»

Μια άκρως εξομολογητική συνέντευξη έδωσε η Μαντόνα στο podcast «On Purpose» και μίλησε ανοιχτά για δύσκολες περιόδους στη ζωή της.

«Πρέπει να έχεις πνευματικότητα για να είσαι επιτυχημένος. Επιτυχία σημαίνει να ζεις μια πνευματική ζωή, τελεία και παύλα. Αν δεν την είχα εγώ, δεν θα ήμουν τώρα εδώ» είπε αρχικά η τραγουδίστρια.

Και συμπλήρωσε: «Τι έχω κάνει για τους άλλους...» Μόνο έτσι μπορείς να πετύχεις. Το πιο δυνατό φως είναι εκεί που υπάρχει σκοτάδι. Όταν είσαι σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, ανάβεις το φως. Όταν είσαι σε ένα ήδη φωτεινό δωμάτιο, δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις. Ο σκοπός της ψυχής μου είναι μέσα από ό,τι κάνω να αποκαλύψω το φως στον κόσμο. Τα θέλω όλα, αλλά θέλω να τα μοιράζομαι, όχι να τα κρατήσω για τον εαυτό μου».

Η Μαντόνα αναφέρθηκε και στην σχέση με τον αδελφό της, που τον έχασε τον Οκτώβριου του 2024 σε ηλικία 63 ετών. «Δεν μιλούσα στον αδερφό μου για πολλά χρόνια. Όταν αρρώστησε και επικοινώνησε μαζί μου ζητώντας τη βοήθειά μου, σκέφτηκα: «Θα βοηθήσω τον εχθρό μου;». Έτσι ένιωσα. Αλλά το έκανα. Και αισθάνθηκα ανακούφιση. Σαν να έφυγε ένα βάρος από την πλάτη μου, μια αποσκευή που κατάφερα επιτέλους να αφήσω στο πάτωμα, να βρεθώ μαζί του σε ένα δωμάτιο, να κρατήσω το χέρι του, ενώ πέθαινε, και να του πω, «σε αγαπώ και σε συγχωρώ».

Μιλώντας για την δύσκολη μάχη που έδωσε με τον πρώην σύζυγό της Γκάι Ρίτσι, το 2016 για την κηδεμονία του γιου τους Ρόκο αποκάλυψε: «Υπήρχαν στιγμές στη ζωή μου που ήθελα να κόψω τα χέρια μου... Σκέφτηκα πραγματικά να αυτοκτονήσω.

Πολλοί γάμοι δεν πετυχαίνουν, γιατί παντρεύονται τους λάθος ανθρώπους... Δεν ταιριάζουν. Κάποιος όμως προσπαθούσε να μου πάρει το παιδί μου και ήταν σαν να ήθελε να με σκοτώσει. Αυτό ήταν πραγματικά το πώς ένιωθα. Και ήμουν σε περιοδεία εκείνη την εποχή, οπότε έπρεπε να βγαίνω στη σκηνή κάθε βράδυ. Απλά ξαπλώνα στο πάτωμα του καμαρινιού μου και έκλαιγα. Πραγματικά, πίστευα ότι ήταν το τέλος του κόσμου. Δεν μπορούσα να το αντέξω. Απλά δεν μπορούσα να το αντέξω».