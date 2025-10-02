Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης: Το πρόστιμο για ακίνητο στην Αγία Βαρβάρα και τα χρέη στο Δημόσιο

Δύσκολες ώρες για τον «βασιλιά της κιθάρας», Βασίλη Παϊτέρη, καθώς συνελήφθη το περασμένο Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές της Λάρισας.

Ο μουσικός επρόκειτο να μεταφερθεί στο μεταγωγών την Τετάρτη, αλλά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς δήλωσε ότι ήταν άρρωστος.

Η σύλληψη του γνωστού τραγουδοποιού πραγματοποιήθηκε, καθώς διώκεται για απάτη, για την οποία καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους.

Πώς προέκυψε το χρέος

Για άλλη μια φορά μπήκε σε μπελάδες, αφού σε βάρος του εκκρεμούσε η καταδίκη, η οποία είχε να κάνει με ανεξόφλητο πρόστιμο που του είχε επιβληθεί πριν από χρόνια για πολεοδομικές παραβάσεις όσον αφορά την ανέγερσης οικοδομής σε ύψωμα στην Αγία Βαρβάρα, που όμως είναι εκτός σχεδίου πόλεως. Μάλιστα, η διαμάχη του μουσικού με τον δήμο Αγίας Βαρβάρας κρατάει χρόνια. Παλαιότερα, προκειμένου να μην οδηγηθεί στη φυλακή είχε εκτίσει μέρος της ποινής του υπό τη μορφή κοινωνικής εργασίας στους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Ιλίου.

Ο 75χρονος μουσικός κρατείται στη ΓΑΔΑ αφότου εξετάστηκε από τους γιατρούς, ενώ έχει δρομολογηθεί η μεταφορά του στις φυλακές της Λάρισας, για συσσωρευμένα χρέη προς το Δημόσιο.