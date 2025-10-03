Βασίλης Παϊτέρης: «Είμαι όμως ο μόνος που χτίζει ένα σπίτι παράνομα; Όλη η Ελλάδα παράνομη είναι»

Ο Βασίλης Παϊτέρης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Power Talk» και μίλησε για την πρόσφατη σύλληψή του επειδή είχε χρέη προς το Δημόσιο ύψους 850.000€ από ένα σπίτι που έχτισε παράνομα. «Αυτό το σπίτι, όταν το αγόρασα, είχε μέσα ένα δωμάτιο, μια κουζίνα και ένα λουτρό. Το επέκτεινα μετά γιατί δεν μας έπαιρνε. Ήμασταν 10 άτομα και κοιμόμασταν οι πέντε!

Κοιτάξτε, άδεια σε σπίτια που είναι εκτός σχεδίου δεν δίνεται. Είμαι όμως ο μόνος που χτίζει ένα σπίτι παράνομα; Όλη η Ελλάδα παράνομη είναι! Το ’χω γκρεμίσει μια φορά γιατί ήρθε η πολεοδομία και μου το ζήτησε. Το γκρεμίζω λοιπόν εγώ. Μετά όμως, λόγω του ότι ήρθε χειμώνας και τα παιδιά κοιμόντουσαν απέξω, δεν μπορούσαμε να πάμε να πληρώσουμε ξενοδοχείο, αναγκαστήκαμε και το ξαναφτιάξαμε. Πάλι χωρίς άδεια γιατί είναι εκτός σχεδίου».

«Δεν θέλω να έχω λεφτά όταν πεθάνω»

Το ξέραμε ότι δεν είναι μες στο σχέδιο, αλλά η ανάγκη σε κάνει να το κάνεις. Η ανάγκη. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν μ’ αρέσουν τα χρήματα! Τα λεφτά δεν μ’ αρέσουν, γιατί πιστεύω ότι θα τελειώσω και είμαι με ημερομηνία λήξης. Ερχόμαστε, βλέπουμε και φεύγουμε, έλεγαν οι αρχαίοι. Δεν θέλω να έχω λεφτά όταν πεθάνω. Θέλω ο κόσμος να θυμάται ότι ο Παϊτέρης έδινε την ψυχή του, τη ζωή του σε όλους τους ταλαίπωρους, αυτός είμαι».

Στο τέλος της συνέντευξης, ο Παϊτέρης τραγούδησε και ένα κομμάτι για το ΟΠΕΚΕΠΕ και έβαλε έναν πιο light τόνο στην κουβέντα!