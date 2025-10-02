Βασίλης Παϊτέρης: Oι πρώτες δηλώσεις μέσα από τη ΓΑΔΑ - «Το χρέος μου είναι περίπου 850.000 ευρώ»

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποκάλυψη πως συνελήφθη για χρέη στο δημόσιο, έκανε το πρωί της Τετάρτης (2/10) ο Βασίλης Παϊτέρης. Η σύλληψη του από τις Αρχές έγινε το περασμένο Σάββατο (27/9) όταν μετά από τυχαίο έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση σε βάρος του.

Συγκεκριμένα όπως έγινε γνωστό σε βάρος του εκκρεμούσε καταδίκη, η οποία είχε να κάνει με ανεξόφλητο πρόστιμο που του είχε επιβληθεί πριν από χρόνια για πολεοδομικές παραβάσεις όσον αφορά την ανέγερσης οικοδομής σε ύψωμα στην Αγία Βαρβάρα, που όμως είναι εκτός σχεδίου πόλεως.

«Τα χρέη είναι για το σπίτι που είχα φτιάξει πάνω στην Αγία Βαρβάρα» είπε ο ίδιος στις πρώτες του δηλώσεις μέσα από τη ΓΑΔΑ όπου και κρατείται. «Το χρέος είναι περίπου 850.000 ευρώ και δεν θυμάμαι πόσα χρόνια φυλακή για ένα σπίτι» πρόσθεσε ο 75χρονος τραγουδιστής.

Επιβεβαιώνοντας τη σύλληψή του μετά από τυχαίο έλεγχο είπε «στον δρόμο με έπιασαν και μου είπαν "αυτό κι αυτό, έχεις αυτή την ιστορία που είναι αυτά τα χρόνια».

Ο Βασίλης Παϊτέρης είπε, επίσης, ότι «είμαι στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα, με συνέλαβαν το Σάββατο» προσθέτοντας «δεν είμαι καλά ψυχολογικά, χθες ήμουν στο νοσοκομείο με προβλήματα στην καρδιά μου».

Δείτε βίντεο:

«Κάνουμε τα πάντα για να μείνει εκτός φυλακής»

Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο δικηγόρος του Βασίλη Παϊτέρη, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος. Ο συνήγορος εξήγησε πως το χρέος των 850.000 ευρώ έφτασε μετά από υπερκοστολόγηση και τόκους ενώ ξεκαθάρισε πως ο τραγουδιστής έφτασε στο σημείο να μην πληρώνει τις δόσεις του καθώς είχε προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα κάνει τα πάντα για να κρατήσει τον τραγουδιστή εκτός φυλακής.

«Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Κάνουμε τα πάντα για να έχουμε εκτός φυλακής έναν λαϊκό αγωνιστή. Σήμερα θα υπάρξουν ενέργειες για να μην φυλακιστεί και να μην γίνει η μεταγωγή του. Και να γίνει μεταγωγή, αν περάσει η απόφαση από το δικαστήριο, θα βγει. Υπήρχαν πολεοδομικές παραβάσεις. Δεν μπορούμε να του ζητάμε 850.000 ευρώ με υπερκοστολόγηση και ΦΠΑ. Είχε τεράστια θέματα υγείας, δεν μπορούσε να τα πληρώσει».

Δείτε βίντεο: