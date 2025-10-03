Ανατροπή στην υπόθεση του Βασίλη Παϊτέρη: Δεν θα μεταφερθεί στις φυλακές Λάρισας - Tι συνέβη

Εκτός φυλακής ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης, έπειτα από τη ρύθμιση σε δόσεις του χρέους του προς το Δημόσιο, το οποίο αγγίζει τις 850.000 ευρώ.

Η διαδικασία για την αποφυλάκισή του ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου 2025, όταν το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκανε δεκτό το αίτημα του καλλιτέχνη για δοσοποίηση και εξαγορά της ποινής του. Ακολούθησε άμεσα η έκδοση του αποφυλακιστηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι σύλληψη του καλλιτέχνη από τις Αρχές έγινε το περασμένο Σάββατο (27/9) όταν μετά από τυχαίο τροχονομικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση σε βάρος του. Συγκεκριμένα όπως έγινε γνωστό σε βάρος του εκκρεμούσε καταδίκη, η οποία είχε να κάνει με ανεξόφλητο πρόστιμο που του είχε επιβληθεί πριν από χρόνια για πολεοδομικές παραβάσεις όσον αφορά την ανέγερσης οικοδομής σε ύψωμα στην Αγία Βαρβάρα, που όμως είναι εκτός σχεδίου πόλεως.

Οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ και κρίθηκε προφυλακιστέος, με προγραμματισμένη μεταγωγή στις φυλακές Λάρισας. Ωστόσο όπως εξήγησε σήμερα (3/10) ο δικηγόρος του Βασίλη Παϊτερη, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, η αποφυλάκισή του κατέστη δυνατή μετά τη ρύθμιση του χρέους.

Ρύθμισε σε δόσεις το χρέος του

«Ως συνήγορος του Βασίλη Παϊτέρη δηλώνω πως προσπαθήσαμε και πετύχαμε μαζί με τον έτερο συνάδελφό μου να κάνουμε ότι καλύτερο για να μην είναι ο Βασίλη Παϊτέρης στη φυλακή. Ερήμην του επιβλήθηκε ένα τεράστιο ποσό από παραβάσεις και οι δικαστικές αποφάσεις που ακολούθησαν ήταν εξοντωτικές με αποτέλεσμα να προχωρησουμε σε κοινωφελής εργασίες για να μην υποστεί οτιδήποτε εντός της φυλακής» δήλωσε χαρακτηριστικά στον Alpha ο κ. Θεοδωρόπουλος προσθέτοντας «είναι ένας άνθρωπος με πολλά προβλήματα υγείας. Μπορέσαμε και πήραμε αυτή τη δίκαιη απόφαση από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, την δοσοποίηση της ποινής του. που είχε ως αποτέλεσμα να μην οδηγηθεί στις φυλακές Λάρισας» δήλωσε χαρακτηριστικά στον Alpha ο κ. Θεοδωρόπουλος.

Σημειώνεται ότι Βασίλης Παϊτέρης είναι σε διαμάχη με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας και μάλιστα παλαιότερα για να μην οδηγηθεί στη φυλακή φέρεται ότι είχε εκτίσει μέρος της ποινής του υπό τη μορφή κοινωνικής εργασίας στους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Ιλίου.

Δείτε βίντεο: