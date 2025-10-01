Ρόμπι Γουίλιαμς: Αποκάλυψε ότι πάσχει από σύνδρομο «Tourette» - Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται

Σε μια εκ βαθέων συνέντευξή του, ο Ρόμπι Γουίλιαμς (Robbie Williams) αποκάλυψε για πρώτη φορά πως πάσχει από το σύνδρομο Tourette, περιγράφοντας πώς η πάθηση επηρεάζει σε βάθος την καθημερινότητά του.

Ο διάσημος τραγουδιστής μίλησε ανοιχτά για την ψυχική του κατάσταση στο πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν του podcast «I’m ADHD! No You’re Not», με οικοδεσπότες τους Πολ Γουάιτχαουζ και Δρ. Μάιν Κονκμπαγίρ.

«Μόλις συνειδητοποίησα ότι έχω Τουρέτ, αλλά δεν εκδηλώνεται εξωτερικά. Είναι ενοχλητικές σκέψεις που συμβαίνουν μέσα μου», είπε ο Γουίλιαμς, προσθέτοντας: «Προχθές περπατούσα στον δρόμο και κατάλαβα ότι αυτές οι σκέψεις ανήκουν στο σύνδρομο Τουρέτ. Απλώς δεν βγαίνουν προς τα έξω».

Παρά την τεράστια αγάπη που δέχεται από το κοινό, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι αυτό δεν είναι αρκετό για να αντιμετωπίσει τις εσωτερικές του δυσκολίες: «Θα πίστευες ότι ένα στάδιο γεμάτο ανθρώπους που σου δείχνουν την αγάπη τους θα βοηθούσε, αλλά ό,τι κι αν είναι μέσα μου, δεν το ακούει. Δεν μπορώ να το δεχτώ».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyMail o Βρετανός σταρ αποκάλυψε επίσης πως υποβλήθηκε πρόσφατα σε τεστ για αυτισμό, το οποίο ήταν αρνητικό, ωστόσο έδειξε κάποια χαρακτηριστικά του φάσματος, κυρίως άγχος και εξάρτηση από το «ασφαλές» του περιβάλλον – το κρεβάτι του.

Δείτε βίντεο:





Τι είναι το σύνδρομο Tourette από το οποίο πάσχει ο Ρόμπι Γουίλιαμς

Το σύνδρομο Tourette (Τουρέτ) είναι μια νευρολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση ανεξέλεγκτων κινήσεων και ήχων, που ονομάζονται τικ.

Τα τικ μπορούν να είναι κινήσεις του σώματος, όπως ταυτόχρονη κίνηση των χεριών και των ποδιών, τράνταγμα του κεφαλιού, ήχοι κ.ά. Κάποτε νομίζαμε ότι το σύνδρομο αυτό ήταν σπάνιο. Τώρα ξέρουμε ότι αφορά το 0,3-1% του πληθυσμού.

Τα απλά κινητικά τικ αφορούν είτε έναν μυ ή μία ομάδα μυών που συνεργάζονται λειτουργικά. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι άνοιγμα-κλείσιμο των ματιών, τίναγμα στο λαιμό ή στα άκρα, κ.ά.

Τα σύνθετα κινητικά τικ αφορούν πολλαπλές μυϊκές ομάδες και εμφανίζονται ως σχεδόν σκόπιμες κινήσεις ή συμπεριφορές. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι αγγίγματα του εαυτού ή των άλλων, πηδηματάκια ή άλλες σύνθετες κινήσεις.

Δυστυχώς για το σύνδρομο δεν υπάρχει θεραπεία, αλλά υπάρχουν τρόποι διαχείρισης των συμπτωμάτων. Παράδειγμα τα νευροληπτικά φάρμακα που επηρεάζουν την έκκριση ντοπαμίνης, κατόπιν συνταγής ιατρού. Σε πιο ακραίες περιπτώσεις, γίνεται και εγκεφαλική διέγερση , όπου εμφυτεύονται ηλεκτρόδια για την παραγωγή ηλεκτρικών παλμών.