Δραματική επιδείνωση για τον Έρικ Ντέιν: Είναι σε αναπηρικό καροτσάκι και δυσκολεύεται να μιλήσει

Μία φωτογραφία του Έρικ Ντέιν, ο οποίος τον περασμένο Απρίλιο αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τη νόσο ALS, δημοσιεύτηκε στη Daily Mai, προκαλώντας συγκίνηση.

Υπενθυμίζεται ότι η νόσος ALS, γνωστή ως η νόσος του κινητικού νευρώνα - κοινώς του Στίβεν Χόκινγκ - είναι μια σοβαρή, προοδευτική και νευροεκφυλιστική πάθηση που προσβάλλει τους κινητικούς νευρώνες του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, προκαλώντας μυϊκή αδυναμία, ατροφία και τελικά παράλυση και δυσκολία στην ομιλία και τις αναπνοές

Στην εν λόγω φωτογραφία, η οποία τραβήχτηκε στο αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον, ο Έρικ Ντέιν δείχνει αδύναμος και κάθεται σε αμαξίδιο, ενώ μόλις τρεις μήνες πριν ο γνωστός ηθοποιός είχε δηλώσει ότι «ανησυχούσε για τα πόδια του».

Με εμφανή δυσκολία στην ομιλία του, ο Έρικ Ντέιν απάντησε στον φωτογράφο που τον ρώτησε τι θέλει να πει στους θαυμαστές του: «Να κρατάτε την πίστη σας». Όταν του είπαν ότι ο κόσμος του εύχεται τα καλύτερα, εκείνος απάντησε: «Σε ευχαριστώ, αδερφέ».

Ντυμένος με αθλητικά ρούχα, ο Έρικ Ντέιν βγήκε από το αεροδρόμιο με τη βοήθεια συνοδού. Παρά τη σοβαρή του κατάσταση, πηγή από το περιβάλλον του δήλωσε ότι ο ηθοποιός προσπαθεί να διατηρεί την ψυχική του δύναμη.

Δείτε τη φωτογραφία:

Eric Dane, 52, is now in a wheelchair and struggles to speak... as insiders give heartbreaking update on his decline https://t.co/9WLfqcYqhs — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 30, 2025

«Αυτή η διάγνωση ήταν συγκλονιστική και όσο κι αν ο Έρικ βασίστηκε στην εβραϊκή του πίστη για να τα ξεπεράσει όλα, η οικογένεια και οι φίλοι του ήταν αυτοί που πραγματικά τον έκαναν να νιώσει αγάπη».

Επειδή σε όλο αυτό, η κατάσταση χειροτερεύει συνεχώς και αυτό είναι πολύ λυπηρό, ο Έρικ προσπαθεί να δείξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γενναιότητα, επειδή θέλει να απολαύσει αυτό που έχει τώρα, γνωρίζοντας με όλη του την καρδιά ότι το αύριο δεν είναι δεδομένο.

Θέλει να ζήσει τη ζωή του και δεν θέλει οι άνθρωποι να τον θρηνούν ή να θρηνούν για εκείνον όσο περνάει αυτή την τρομερή ασθένεια, απλώς θέλει οι άνθρωποι στη ζωή του να είναι παρόντες και όσο πιο χαρούμενοι μπορούν. Θέλει να περιβάλλει τον εαυτό του πάντα με θετικότητα, αυτό είναι ένα σημαντικό πράγμα που του δίνει κίνητρο σήμερα» ανέφερε η πηγή στην DailyMail.