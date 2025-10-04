LIFE μαγειρική Instagram Hollywood - Χόλιγουντ Showbiz

Βίντεο γεμάτο... Ελλάδα: Η Τζέσικα Άλμπα φτιάχνει κεφτεδάκια, τζατζίκι και χωριάτικη

Η 44χρονη σταρ του Χόλιγουντ δοκίμασε τις δυνάμεις στην ελληνική κουζίνα εξηγώντας βήμα προς βήμα τις παρασκευές της.

Τις ικανότητές της στην ελληνική κουζίνα δοκίμασε η Τζέσικα Άλμπα, μαστορεύοντας κεφτεδάκια, τζατζίκι και μια σαλάτα, που θύμιζε πολύ μια εκδοχή της χωριάτικης.

Σε βίντεο που ανάρτησε η 44χρονη σταρ του Χόλιγουντ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αποτύπωσε τα βήματα για την προετοιμασία ενός αμιγώς ελληνικού γεύματος.

Όπως φαίνεται η Άλμπα ζύμωσε κιμά για σπιτικά κεφτεδάκια, συνέχισε με το τζατζίκι και ολοκλήρωσε το γεύμα της με μια σαλάτα, που αποτελούνταν από ντομάτα, αγγούρι και τυρί φέτα.

Η ίδια έδειχνε να απολαμβάνει τη διαδικασία, εξηγώντας βήμα προς βήμα τις συνταγές και δίνοντας συμβουλές στους ακολούθους της.

«Στο μενού: κεφτεδάκια εμπνευσμένα από την ελληνική κουζίνα με σπιτικό τζατζίκι και σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι και φέτα» έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της.

