Μαγνησία: Τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση αδέσποτων σκύλων - Ούρλιαζε αλλά κανείς δεν τη βοήθησε

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Καλά Νερά Μαγνησίας, κοντά στο Καρνάγιο, λίγο μετά τα ΚΑΑΥ, όταν μια γυναίκα δέχθηκε επίθεση από δύο αδέσποτα σκυλιά.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η γυναίκα υπέστη τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Παρά τις φωνές της για βοήθεια, κανένας από τους παρευρισκόμενους δεν αντέδρασε, γεγονός που, σύμφωνα με την ίδια, επιδείνωσε την ψυχολογική της κατάσταση, καθώς ένιωσε φόβο, ανασφάλεια και εγκατάλειψη.



Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο το πρόβλημα με τα αδέσποτα στην περιοχή των Καλών Νερών, όπου οι κάτοικοι και οι επισκέπτες συχνά διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα από τον δήμο για την προστασία τους.



Η παθούσα έχει ήδη προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία προς τον δήμο, ζητώντας άμεση παρέμβαση, ενώ δηλώνει ότι επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά της.