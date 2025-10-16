Μαίρη Χρονοπούλου: Τι συμβαίνει με την τέφρα της «Κάποιος που δηλώνει φίλος της, την πήρε παράνομα»

Η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» επισκέφθηκε το σπίτι όπου διέμενε η Μαίρη Χρονοπούλου και συνάντησε τον Πρόεδρο του «Χαμόγελου του Παιδιού» Κώστα Γιαννόπουλο, ο οποίος εξήγησε τι ακριβώς έχει συμβεί με την τέφρα της ηθοποιού.

«Η Μαίρη Χρονοπούλου άφησε το σπίτι αυτό στο «Χαμόγελο του παιδιού» γιατί αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά και αρκετά χρόνια πριν, όταν πρωτοσυναντηθήκαμε γιατί ήθελε να μας στηρίξει οικονομικά και διαπίστωσα ότι δανείζοντας σε εμάς εκείνα τα χρήματα δε θα μπορούσε η ίδια να συνεχίσει να ζει κανονικά, αρνήθηκα την προσφορά της.

Αυτό της έκανε τρομερή εντύπωση. Εκ τότε γίναμε πραγματικά φίλοι και το «Χαμόγελο του παιδιού», η οικογένειά της. Το σπίτι αυτό είναι ένα απλό σπίτι προκάτ, που έχει όμως την αίγλη μιας σταρ» εξομολογήθηκε.

Και εξήγησε: «Οι άνθρωποι που ήταν κοντά της την αγαπούσαν παρόλο που ήταν δύσκολος άνθρωπος, γιατί όταν πονάει κάποιος και υποφέρει, γίνεται και δύστροπος. Η τελευταία της επιθυμία ήταν να φτιάξουμε ένα μνημείο μέσα σε σημείο στην αυλή που όρισε η ίδια, να βάλουμε μια ταμπέλα που να λέει, «Μαίρη Χρονοπούλου, ηθοποιός. Αγαπούσε τα παιδιά» και έναν χώρο από κάτω που θα έμπαινε η τέφρα της. Αυτό το δήλωσε. Τώρα η τέφρα της είναι με κάποιον κύριο που την πήρε παράνομα δηλώνοντας ότι είναι φίλος της και δεν την επιστρέφει. Αν δεν την επιστρέψει, ενδεχομένως να επιληφθεί εισαγγελέας».