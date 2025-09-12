Μαίρη Συνατσάκη: Μετακομίζει ξανά... «Γιατί να μένω σε ένα σπίτι που είναι φορτωμένο με αναμνήσεις;»

Η Μαίρη Συνατσάκη μετακομίζει συχνά και εξήγησε τους λόγους στο βίντεο που ανήρτησε πρόσφατα στο Youtube.

Σε πολλές περιπτώσεις για κάποιο λόγο μπορεί να έχει χρειαστεί να πάρω μια πολύ γρήγορη απόφαση για το πού θα πάω και άρχιζα μετά να συνειδητοποιώ τη μούρλα του κάθε ιδιοκτήτη που αποτυπωνόταν και σε χρήματα και σε απαιτήσεις και με έβαζε σε μια διαδικασία του «γιατί να είμαι εγώ εδώ;» εξομολογήθηκε η influencer - επιχειρηματίας.

Και συνέχισε: «Είμαι ένας άνθρωπος που ζει το σπίτι του 100%. Αν νιώθω ότι έχω έναν παράλογο ιδιοκτήτη ή το σπίτι έχει μειονεκτήματα, γιατί να μένω εκεί; Ή γιατί να μένω σε ένα σπίτι που είναι φορτωμένο με αναμνήσεις; Έχω φύγει από σπίτι επειδή έχω χωρίσει. Δεν έχω κάποιο λόγο που μετακομίζω. Το σπίτι μου είναι το ασφαλές μου μέρος, δεν μπορώ να μένω σε έναν χώρο που νιώθω ότι υπάρχει αδικία ή δεν με καλύπτει».

«Έχω περάσει από σπίτια που δεν μπορούσες να κρεμάσεις ένα κάδρο γιατί ήταν τρελός ο ιδιοκτήτης. Λες και όταν φεύγεις δεν έχεις δώσει εγγύηση. Είναι τρελά τα ποσά που χρειάζονται. Το θράσος των ανθρώπων να ζητάνε μετρητά μεγάλα ποσά για την αγορά! Μου φαίνεται ένα από τα άπιαστα όνειρα να μπορεί κάποιος να αγοράσει σπίτι».