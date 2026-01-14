Μανώλης Μαυρομμάτης: Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης για τον αγαπητό δημοσιογράφο

Νικητής βγαίνει ο Μανώλης Μαυρομμάτης από τη μεγάλη μάχη που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή, μετά τη μεγάλη φωτιά που είχε ξεσπάσει στο σπίτι του στο Κολωνάκι τον Φεβρουάριο του 2024 και είχε στοιχίσει τη ζωή στη σύζυγό του, Ρένα Βενιέρη.

Δύο χρόνια μετά, ο αγαπητός δημοσιογράφος ετοιμάζεται να πάρει εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα και θα μπορέσει να επιστρέψει κοντά στον γιο του, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Espresso».



Ο Μανώλης Μαυρομμάτης έχει δώσει μεγάλο αγώνα τα τελευταία δύο χρόνια, μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του στο Κολωνάκι, εξαιτίας βραχυκυκλώματος στην κουζίνα. Τότε, είχε χρειαστεί η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, προκειμένου να απεγκλωβιστεί τόσο ο ίδιος, όσο και η σύζυγός του, από το φλεγόμενο διαμέρισμα.



Οι δυο τους είχαν διακομισθεί στο νοσοκομείο, έχοντας εκτός από εκτεταμένα εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα. Η κατάσταση της Ρένας Βενιέρη ήταν πιο σοβαρή και μετά από τρεις μήνες στην εντατική, αλλά και πολλές χειρουργικές επεμβάσεις, άφησε την τελευταία της πνοή.



Ο Μανώλης Μαυρομμάτης από την πλευρά του, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις, κατάφερε αρχικά να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή, ενώ ακολούθως μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης, ώστε να συνεχίσει την αποθεραπεία του. Δύο χρόνια μετά, επιστρέφει στη ζωή, αν και θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για την πλήρη αποκατάστασή του.