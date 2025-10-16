Mapei Hellas: Επεν΄δύσεις 30 εκατ. ευρώ σε Ριτσώνα και Βόρεια Ελλάδα

Επενδύσεις 30 εκατ. ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης την επόμενη πενταετία δρομολογεί η Mapei Hellas, μέλος του ιταλικού Ομίλου δομικών υλικών Mapei.

Όπως ανέφερε εχθές ο Δρ. Σπύρος Παπαγιαννάκης, Γενικός Διευθυντής της Mapei Hellas στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης, οι επενδύσεις αφορούν στη δημιουργία νέου υπερσύγχρονου εργοστασίου παραγωγής δομικών υλικών στην Β.Ελλάδα (20 εκατ. ευρώ) καθώς επίσης και νέες αποθήκες και γραμμές παραγωγής στη Ριτσώνα για πιο εξειδικευμένα και τεχνικά ανεπτυγμένα προϊόντα (10 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με τον εταιρικό σχεδιασμό, ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή η μεταφορά γραμμών παραγωγής από την Ιταλία στη Ριτσώνα. Όπως εξήγησε ο κ. Παπαγιαννάκης, «η αυξημένη ζήτηση προϊόντων μάς αναγκάζει να προχωράμε σε νέες επενδύσεις ώστε να δημιουργούμε νέα, βιώσιμα προϊόντα δόμησης και να αυξάνουμε την παραγωγή». Μάλιστα τόνισε ότι στην Ριτσώνα λειτουργεί ένα από τα 33 εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης του Ομίλου Mapei, γεγονός που αποτελεί πολύ σημαντική εξέλιξη. Το εργαστήριο υποστηρίζει τη συνολικότερη γραμμή παραγωγής της εταιρείας προσφέροντας το απαραίτητο know-how για τη δημιουργία και παραγωγή καινοτόμων προϊόντων. «Συνεχώς μεταφέρουμε παραγωγική δραστηριότητα από την Ιταλία στην Ελλάδα. Το στρατηγικό μας πλάνο εστιάζει στην αναβάθμιση της παραγωγικής μας δυναμικότητας στην Ελλάδα και στην επέκταση της παραγωγικής μας δραστηριότητας με αιχμή επενδύσεις και καινοτόμα προϊόντα» τόνισε ο κ. Παπαγιαννάκης και συμπλήρωσε ότι εφέτος η παραγωγή της εταιρείας θα αγγίξει τους 100.000 τόνους προϊόντων και τον επόμενο χρόνο θα ξεπεράσει τους 120.000 τόνους.

Όπως αναφέρθηκε, η Ελλάδα αποτελεί εξαγωγικό κόμβο του Ομίλου Mapei. Στο πλαίσιο αυτό, η Mapei Hellas έχει εξαγωγική δραστηριότητα σε 3 ηπείρους και 7 χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής, όπως Κύπρος, Ισραήλ, Λίβανος, Μάλτα, Αλβανία, Λιβύη και Μαρόκο. Σημειώνεται ότι 30% των πωλήσεων πραγματοποιείται από εξαγωγές. Την ίδια στιγμή η δημιουργία κέντρου logistics και γραφείων στη Θεσσαλονίκη, ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της Mapei Hellas στην Βόρεια Ελλάδα και διευκολύνει τη συμμετοχή της σε μεγάλα έργα υποδομής στην περιοχή, καθώς και στα Βαλκάνια.

Η Mapei Hellas διαθέτει μονάδα παραγωγής και ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα, καθώς και υπερσύγχρονες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις και γραφεία σε Ριτσώνα και Θεσσαλονίκη. Απασχολεί περισσότερους από 125 εργαζομένους. Το 2024 ο τζίρος της εταιρείας άγγιξε τα 40 εκατ. ευρώ και εφέτος προβλέπεται να κλείσει στα 50 εκατ. ευρώ με μια ανάπτυξη 30%. Τα κέρδη μετά φόρων της εταιρείας ανήλθαν πέρυσι στα 2,1 εκατ. ευρώ ενώ διατήρησε ηγετική θέση στα καταστήματα δομικών υλικών, μονώσεων και στα καταστήματα ειδών υγιεινής και πλακιδίων.

Έκφραση του στρατηγικού της οράματος αποτελεί και η νέα σειρά προϊόντων Zero Line, που παρουσιάστηκε εχθές στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Η σειρά έχει σχεδιαστεί και παράγεται στην Ελλάδα, με γνώμονα τις σύγχρονες απαιτήσεις της πράσινης δόμησης. Όλα τα προϊόντα της εταιρείας διαθέτουν πιστοποίηση EPD (Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος) και σύνθεση με μειωμένο ανθρακικό αποτύπωμα, στοιχεία που τα καθιστούν ιδανικά για την κατασκευή περιβαλλοντικά πιστοποιημένων έργων με βάση πρότυπα όπως LEED, BREEAM κ.ά. Ταυτόχρονα, η εταιρεία πετυχαίνει μηδενισμό του αποτυπώματος των προϊόντων της σειράς, αντισταθμίζοντας το «υπόλοιπο» εκπομπών CO₂ μέσω αγοράς πιστωτικών μονάδων και συμμετοχής σε πιστοποιημένα περιβαλλοντικά έργα.

«Με το στρατηγικό πλάνο μας, τις δυναμικές επενδύσεις μας και με προηγμένα πράσινα προϊόντα όπως η σειρά Zero Line, αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι για εμάς η καινοτομία και η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς τάσεις, αλλά θεμέλιο της λειτουργίας μας. Παράγουμε στην Ελλάδα, με το βλέμμα στον κόσμο και σε ένα βιώσιμο αύριο» υπογράμμισε ο κ. Παπαγιαννάκης.

Από την πλευρά της η Mikaela Decio, Corporate Environmental Sustainability Manager της Mapei S.p.A, δήλωσε: «Στη Mapei, δεσμευόμαστε σταθερά να μεταμορφώσουμε τον κατασκευαστικό κλάδο προωθώντας μια κουλτούρα βιωσιμότητας που βασίζεται στην υπευθυνότητα, την καινοτομία και την ποιότητα. Επενδύουμε στην έρευνα και ανάπτυξη για να προσφέρουμε λύσεις χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος ήδη από το στάδιο της σύνθεσης, αντισταθμίζοντας τις υπολειπόμενες εκπομπές μέσω έργων αναδάσωσης και προστασίας της βιοποικιλότητας. Η εισαγωγή της σειράς Zero στη γκάμα προϊόντων της Mapei Hellas θα συμβάλει στην οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για τη βιομηχανία κατασκευών στη χώρα».