Μαργαρίτης Σχοινάς: «Στόχος μας η συνολική αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα»

Σε κλίμα έντονης πολιτικής φόρτισης πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου η αλλαγή σκυτάλης στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο απερχόμενος Υπουργός, Κώστας Τσιάρας, παρέδωσε τα ηνία στον Μαργαρίτη Σχοινά, ενώ τη θέση του Χρήστου Κέλλα στην ηγεσία του υπουργείου κατέλαβε ο Μακάριος Λαζαρίδης, με τον Γιάννη Ανδριανό να παραμένει στη θέση του Υφυπουργού.

Στην πρώτη του τοποθέτηση από το νέο του πόστο, ο Μαργαρίτης Σχοινάς έδωσε το στίγμα των προτεραιοτήτων του, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία του σηματοδοτεί μια βαθιά τομή. «Στόχος μας είναι η συνολική αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα», τόνισε ο νέος Υπουργός, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η αναμόρφωση των δομών και η αποκατάσταση της διαφάνειας —με φόντο και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ— αποτελούν άμεσο στοίχημα για την κυβέρνηση.

Μακάριος Λαζαρίδης: «Αποχωρούν με ψηλά το κεφάλι»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του νέου Υφυπουργού, Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος δεν δίστασε να αναφερθεί στις δυσκολίες που προηγήθηκαν. Αφού ευχαρίστησε τον κ. Τσιάρα για τη συμβολή του, ο κ. Λαζαρίδης σημείωσε:

«Ο δρόμος μπροστά μας είναι δύσκολος και οι προκλήσεις μεγάλες. Τα εμπόδια και τα χτυπήματα κάτω από τη μέση ήταν πολλά, όμως η προηγούμενη ηγεσία αποχωρεί επιτυχημένη και με ψηλά το κεφάλι».

Η αναφορά αυτή ερμηνεύεται ως μια σαφής πολιτική κάλυψη στους απερχόμενους υπουργούς, την ώρα που η αντιπολίτευση κλιμακώνει την κριτική της για τις διαχειριστικές παθογένειες του παρελθόντος.

Η νέα ηγεσία πιάνει αμέσως δουλειά, καθώς η εκκρεμότητα με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και η ανάγκη για άμεση εξομάλυνση της αγοράς δεν αφήνουν περιθώρια για περίοδο χάριτος.