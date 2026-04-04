Ορκίστηκαν οι νέοι υπουργοί: Η ώρα των παραδόσεων-παραλαβών μετά τον μίνι ανασχηματισμό

Στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και παρουσία του Πρωθυπουργού, ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης που καλούνται να διαχειριστούν τις αναταράξεις του μίνι ανασχηματισμού με φόντο τις νέες δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι νέοι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς και νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης, υπέγραψαν το πρωτόκολλο διορισμού τους.

Οι νέοι υπουργοί θα αναχωρήσουν σε λίγη ώρα για τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας αντίστοιχα, όπου θα πραγματοποιηθούν οι τελετές παράδοσης-παραλαβής.

Το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων:

12:00: Τελετή παράδοσης-παραλαβής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Σχοινάς - Λαζαρίδης από Τσιάρα).

13:00: Τελετή παράδοσης-παραλαβής στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Τουρνάς από Κεφαλογιάννη).

Τι προηγήθηκε

11:30 Αποχώρησαν οι νέοι υπουργοί από το Προεδρικό Μέγαρο.

11:00 Ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου Επίσκοπος Σκιάθου Ιωάννης τέλεσε την ακολουθία, με τους δυο υπουργούς και τον υφυπουργό να ορκίζονται θρησκευτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου και οι νέοι υπουργοί και ο υφυπουργός υπέγραψαν το πρωτόκολλο της ορκωμοσίας.

10:56 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχώρησε από το Μέγαρο Μαξίμου και κατευθύνθηκε πεζή στο Προεδρικό Μέγαρο.

10:49 Ο Μακάριος Λαζαρίδης, ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έφτασε και αυτός στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η κυβέρνηση θα είναι «στην ίδια όχθη του ποταμού» με τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, τόνισε ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μακάριος Λαζαρίδης, φθάνοντας στο Προεδρικό Μέγαρο

10:44 Στο Προεδρικό Μέγαρο ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο νέος υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι είναι ώρα ευθύνης κ μεγάλη τιμή που μου κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

10:39 Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο, χωρίς να προβεί σε δηλώσεις.

Το χρονικό της «εκκαθάρισης» και η δικογραφία-μαμούθ

Ο ανασχηματισμός αυτός δεν ήταν μια προγραμματισμένη πολιτική κίνηση, αλλά το αποτέλεσμα της διαβίβασης των δύο ογκωδών δικογραφιών (με τα 28 CD) από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή. Η έρευνα για τη διασπάθιση κοινοτικού χρήματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος 2021 οδήγησε στις παραιτήσεις των εμπλεκόμενων υπουργών και υφυπουργών, προκειμένου να διευκολυνθεί η δικαστική διερεύνηση χωρίς να επιβαρύνεται το κυβερνητικό έργο.

Συγκεκριμένα:

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναλαμβάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη θέση του Κωνσταντίνου Τσιάρα. Η επιλογή του πρώην Αντιπροέδρου της Κομισιόν είναι συμβολική και ουσιαστική: η κυβέρνηση στέλνει στις Βρυξέλλες το μήνυμα ότι η διαχείριση των κοινοτικών πόρων περνά στα χέρια ενός στελέχους με απόλυτη ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και κύρος.

Ο Ευάγγελος Τουρνάς επιστρέφει ως Υπουργός στο Πολιτικής Προστασίας, διαδεχόμενος τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο οποίος παραιτήθηκε λόγω της εμπλοκής του ονόματός του στη δικογραφία. Η επιλογή του πτεράρχου Τουρνά εξασφαλίζει την άμεση επιχειρησιακή συνέχεια σε ένα υπουργείο «πρώτης γραμμής», ενόψει και της αντιπυρικής περιόδου.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης τοποθετείται ως Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ενισχύοντας το πολιτικό σκέλος ενός υπουργείου που βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής και πολιτικής αντιπαράθεσης.