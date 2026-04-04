Αλλαγή σκυτάλης στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας-Τουρνάς: Η επιτυχία δεν είναι ευχή, είναι επιλογή

Σε κλίμα θεσμικής συνέχειας πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η τελετή παράδοσης – παραλαβής, με τον απερχόμενο υπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη να παραδίδει τα καθήκοντά του στον νέο υπουργό Ευάγγελο Τουρνά. Αντίθετα, μετά τον μίνι-ανασχηματισμό, στη θέση του υφυπουργού παραμένει ο Κώστας Κατσαφάδος, διασφαλίζοντας τη συνέχεια στη λειτουργία του υπουργείου ενόψει μιας απαιτητικής περιόδου.



Ο νέος υπουργός, στην πρώτη του τοποθέτηση, ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη και χαρακτήρισε την ανάληψη των καθηκόντων του «κρίσιμη αποστολή», τονίζοντας την ανάγκη συλλογικής προσπάθειας. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της πρόληψης και η διαρκής ετοιμότητα απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, επισημαίνοντας ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται πλέον σε ώριμο στάδιο και λειτουργεί συντονισμένα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε μέσα, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση της επικείμενης αντιπυρικής περιόδου.



Ο κ. Τουρνάς αναφέρθηκε και στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την πρόσληψη επιπλέον πυροσβεστών, καθώς και στην αναβάθμιση του εξοπλισμού μέσω σχετικών προγραμμάτων, τονίζοντας ότι η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση αποτελούν βασικούς άξονες της στρατηγικής του υπουργείου. «Η επιτυχία δεν είναι ευχή, αλλά επιλογή», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενότητας και συντονισμένης δράσης.



Από την πλευρά του, ο απερχόμενος υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παράδοση του χαρτοφυλακίου σε έναν έμπειρο γνώστη του αντικειμένου, επισημαίνοντας ότι το Πυροσβεστικό Σώμα είναι σήμερα ισχυρότερο από ποτέ.



Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της θητείας του ενισχύθηκε σημαντικά τόσο το ανθρώπινο δυναμικό όσο και τα επιχειρησιακά μέσα, με τον συνολικό αριθμό των πυροσβεστών να φτάνει φέτος τους 18.800. Παράλληλα, ευχαρίστησε το προσωπικό και τους εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας για τη συμβολή τους.



Η αλλαγή ηγεσίας πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, με την πολιτική ηγεσία να θέτει ως βασικό στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και ανταπόκριση στις αυξημένες προκλήσεις.