Μαρία Ιωαννίδου: «Ήθελα να είμαι κριτής στο J2US - Μπορεί να μην πιστεύουν ότι έχω τις δυνατότητες».

Η κάμερα της εκπομπής Breakfast @Star συνάντησε την Μαρία Ιωαννίδου η οποία ξεκαθάρισε γιατί δεν πήγε στην πρεμιέρα του J2US, όπως ήταν προγραμματισμένο.

«Δεν είμαι καλά γιατί, όταν δεν κάνω τη δουλειά μου όπως πρέπει, δεν είμαι καλά. Είμαι επαγγελματίας 45 χρόνια. Πρώτη φορά μου συνέβη να μη μπορέσω να προσπεράσω τον εαυτό μου, την ασθένειά μου, τη γρίπη που είχα, τον πυρετό που είχα που ήταν 38-38,5 και να πάω στο J2US που με είχαν καλεσμένη και με περίμεναν και φάνηκε σαν στήσιμο. Δεν ήταν στήσιμο.

Δεν στήνω εγώ. Ήθελα πάρα πολύ να πάω. Ζαλιζόμουν. Πώς θα χόρευα; Πώς θα κινιόμουν; Πώς θα τραγουδούσα; Πώς; Ακόμα έχω το συνάχι. Το βλέπεις. Από το J2US ενοχλήθηκαν γιατί προφανώς δε με πολυπιστέψανε. Δεν ξέρω γιατί. Το έχουμε αφήσει ανοιχτό μήπως πω το τραγουδάκι μου. Θα ήμουν ζευγάρι με τον Στάθη Αγγελόπουλο. «Λυπάμαι πάρα πολύ Στάθη, δεν το έκανα επίτηδες». Του ζήτησα τηλεφωνικά συγγνώμη» αποκάλυψε.

Και συνέχισε εκφράζοντας το παράπονό της: «Την είδα την πρεμιέρα. Έχω κι εγώ τις ενστάσεις μου… Αν θέλουν και θέλει και ο κύριος Κοκλώνης και πιστεύουν ότι μπορώ να προσφέρω στη δουλειά θα πάω τρέχοντας. Εγώ αυτό που ήθελα, ήταν να πάω ως guest κριτής. Και έχω τραγουδήσει και έχω χορέψει, και έχω παίξει, κριτής δεν έχω γίνει ποτέ. Μπορεί να μην πιστεύουν ότι έχω τις δυνατότητες αυτές».