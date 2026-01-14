Η Μαρία Καβογιάννη γιόρτασε τα 68 της χρόνια και το γιόρτασε με ένα άνευ προηγουμένου γλέντι με χορό, τραγούδια, πολλά γλυκά και φυσικά μαζί με τους καλούς της φίλους.

Πρώτη και καλύτερη ήταν εκεί η Βίκυ Σταυροπούλου που έφερε και την τούρτα (τις τούρτες να λέμε καλύτερα, αφού ήταν τρεις γιατί την ίδια μέρα είχε γενέθλια και ο φίλος τους ο Παναγιώτης, που είναι και μαέστρος) και όλοι μαζί τραγούδησαν «Να ζήσεις Μαρία». Από την παρέα δεν έλειψε η Ευγενία Σαμαρά, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Μεγάλο γλέντι

Το κέφι δεν άργησε να πάρει φωτιά με τους καλεσμένους να ξεκινούν -συνοδεία πιάνου- το τραγούδι και τον χορό (άλλωστε οι περισσότεροι ήταν καλλιτέχνες), ενώ όταν στο… παιχνίδι μπήκε και το κλαρίνο όλοι γλέντησαν με την καρδιά τους!

Μαρία Καβογιάννη: Έγινε 68 και το γιόρτασε με φίλους, τούρτες, τραγούδι και… κλαρίνα



Με ένα πλατύ χαμόγελο η ηθοποιός άνοιξε το σπίτι της στον Βύρωνα και έστησε ένα αξέχαστο πάρτι για την παρέα της.

«Οι φίλοι είναι η περιουσία μας»

Αμέσως μετά το πάρτι η Καβογιάννη έγραψε στον λογαριασμό της στο Instagram: «Τα δώρα που μου χάρισε η ζωή είστε εσείς… Όλοι εσείς οι φίλοι μου, οι στιγμές μας, η αγάπη μας, τα τραγούδια μας, που γεμίζουν τόσα χρόνια το σπιτάκι, εδώ, σ’ έναν πεζόδρομο στον Βύρωνα… Αυτή είναι η ζωή μας, η ευτυχία μας, η περιουσία μας. Σας ευχαριστώ… Σας αγαπώ…»