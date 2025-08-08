Παναγοπούλου: «Μπορούσε να αρκεστεί στο ότι ήταν κορυφαίος, αλλά αν το έκανε δεν θα ήταν ο Χαρδαβέλλας»

Δεν περνά μέρα που η Μαρία Παναγοπούλου να μην φέρνει στον νου της τον σύζυγό της Κώστα Χαρδαβέλλα που έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2024. Η δημοσιογράφος κάνει συχνά αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μοιράζεται μαζί μας στιγμές και ιστορίες από τον δικό της Κώστα, σε μια προσπάθεια να κρατήσει τη μνήμη του ζωντανή.

«Μου λείπεις»

Η Παναγοπούλου δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία του Χαρδαβέλλα από ένα τηλεοπτικό πλατό και σχολίασε συγκεκριμένα: «Ο Κώστας ξεκίνησε να κάνει τηλεόραση το 1975, σε ηλικία 30 ετών. Θα μπορούσε να αρκεστεί στο γεγονός ότι (κατά γενική ομολογία) ήταν κορυφαίος ρεπόρτερ και παρουσιαστής, αλλά αν το έκανε δεν θα ήταν ο Χαρδαβέλλας.

Ήθελε να ξέρει τα πάντα, σκηνοθεσία, παραγωγή, κάμερα, ήχο, φωτογραφία, σκηνογραφία και (το λατρεμένο του) μοντάζ. Όχι για να υποδεικνύει στους ειδικούς τη δουλειά τους, αλλά για να αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες του κάθε πόστου, να ζητάει πράγματα δύσκολα αλλά υλοποιήσιμα και, το κυριότερο, να εμπιστεύεται μόνο τους καλύτερους, να εκτιμάει τους επαγγελματίες και να λέει ευχαριστώ για το σωστό τηλεοπτικό αποτέλεσμα, το οποίο θεωρούσε αυστηρά ομαδικό».

Στο τέλος της ανάρτησης η Μαρία Παναγοπούλου αρκέστηκε να βάλει ένα «Μου λείπεις», αφού κάθε μέρα μακριά του συνειδητοποιεί το μεγάλο κενό που έχει πια η ζωή της…