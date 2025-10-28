Μαριάννα Κουράκου: «Έχασα την καριέρα μου εξαιτίας της Άννας Συνοδινού, αλλά την εκδικήθηκα»

Στην εκπομπή «Στούντιο 4» ήταν καλεσμένη η Μαριάννα Κουράκου και μίλησε για την πορεία της στην υποκριτική που όμως διακόπηκε απότομα εξαιτίας ενός γεγονότος.

Μιλώντας για τους συμπρωταγωνιστές της εξήγησε: «Δεν μου έκανε καμία εντύπωση όταν μου έλεγαν ότι θα παίξω με τον Κακκαβά ή τον Μπάρκουλη, ήταν κούκλοι αλλά εγώ έκανα τη δουλειά μου. Δεν αγχώθηκα ποτέ. Ο Μπάρκουλης ήταν γλυκύτατος, χαριτωμένος, ευγενικός. Ο Άλκης Γιανακάς ήταν ένα παιδί πολύ χαμηλών τόνων, δεν ήθελε να προβάλλεται παρότι ήταν κούκλος, για μένα ο πιο όμορφος από όλους».

Και συνέχισε: «Το χειρότερο που έχω ακούσει μέσα στα καμαρίνια ήταν -ντρέπομαι να το πω- ότι ήμουν λεσβία, επειδή δεν εμφάνιζα κάποια σχέση μου. Μετά έλεγαν “να πούμε ότι σε έκλεψε ο τάδε πρίγκιπας”, για να γίνω εξώφυλλο. Είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και ότι έκανα καλά τη δουλειά μου και δεν ασχολούμουν με αυτά».

Η ηθοποιός δεν δίστασε να αποκαλύψει: «Τελειώνοντας το Εθνικό, με είχαν επιλέξει ο Μινωτής για να παίξω στο Ηρώδειο τη “Θυσία του Αβραάμ”. Κάναμε πρόβες και υποτίθεται ότι το καλοκαίρι θα ξεκινούσαμε. Έδωσα εξετάσεις και η Συνοδινού με βαθμολόγησε με 0 στα 10 και όταν τη ρώτησαν γιατί, απάντησε: ας της βάλουμε 5. Αυτό μου άλλαξε όλη μου τη ζωή και όλη μου την πορεία. Ένας λόγος που δεν συνέχισα στον χώρο ήταν αυτός. Έχασα την καριέρα μου. Ονειρευόμουν την καριέρα μου μέσα από το Εθνικό Θέατρο. Εγώ τη θαύμαζα τόσο πολύ… αλλά τελικά την εκδικήθηκα. Ήταν κακία αυτό που μου έκανε, το μηδέν δεν ήταν κριτική, ήταν κριτική κακίας, ενώ είχα πάρει από όλους άριστα. Μια επιτροπή με Κυβέλη, Καραντινό, με μεγάλους».