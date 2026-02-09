Μαριάντα Πιερίδη: «Έσβησα κάποιες φωτογραφίες με τον σύντροφό μου και έγραψαν ότι χώρισα»

Η Μαριάντα Πιερίδη ήταν καλεσμένη στο «Happy day» και μίλησε για τις φήμες που την ήθελαν να έχει χωρίσει από τον αγαπημένο της. «Έσβησα εγώ κάποιες φωτογραφίες μας, γιατί λόγω της κυκλοφορίας καινούριου τραγουδιού, ήθελα να είναι λίγο διαμορφωμένη η σελίδα μου με βάση το τραγούδι. Aνεβάζω και κάποια γνωμικά και μου αρέσει να υπάρχει αυτή η ισορροπία: γνωμικό, φωτογραφία, γνωμικό, φωτογραφία. Αυτό πυροδότησε τις φήμες. Δεν με πήρε κανείς τηλέφωνο να με ρωτήσει.

Ο σύντροφός μου παθαίνει πρώτα έναν πανικό με τη δημοσιότητα και μετά λέει καταλαβαίνω απόλυτα, ξέρω πως θα το διαχειριστείς σωστά. Κάποιες φορές τη χαρά σου θέλεις να τη μοιραστείς και μας έχει γίνει μια ωραία συνήθεια να ανεβάζουμε φωτογραφίες στα social media. Το σκέφτομαι μία και δύο και τρεις φορές πριν το κάνω. Κάποιες φορές που έχουμε φύγει διακοπές μου λέει κι εκείνος άσε, μην ανεβάσεις κάτι».

«Δεν θέλουν να δίνουν έκταση, αλλά φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις»

Η Πιερίδη αναφέρθηκε και στον γιο της, που πάει στην Έκτη Δημοτικού, αλλά και στο περιστατικό με το bullying που είχε δεχτεί. «Του αρέσει πάρα πολύ το σχολείο, ευτυχώς, γιατί έχει στόχο. Θέλει να πάει κάπου πολύ συγκεκριμένα! Θέλει να ασχοληθεί με τα αεροπλάνα, είτε αυτό είναι μηχανικός αεροσκαφών, είτε αυτό είναι πιλότος. Το ότι έχει αυτό τον στόχο μας έχει βολέψει γιατί διαβάζει, χωρίς εγώ να χρειάζεται να κάνω τη δασκάλα ή τον αστυνόμο!

Αφότου βγήκα και μίλησα για το bullying που δέχτηκε ο γιος μου, το σχολείο ήταν πιο ανοιχτό για να συζητήσει την κατάσταση. Το πήρε πιο ζεστά, όπως και η οικογένεια του άλλου παιδιού, με τους οποίους έχουμε πολύ καλή σχέση, πλέον. Έχουμε βρει τις ισορροπίες, για να τα πω όπως είναι τα πράγματα. Το δύσκολο είναι το να βάλεις το σχολείο να ασχοληθεί σοβαρά με ένα τέτοιο θέμα. Δεν θέλουν να δίνουν έκταση, αλλά δες όμως που φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις, που συμβαίνουν και μέσα και έξω απ’ το σχολείο.

Ο γιος μου είναι ένα πολύ κλειστό παιδάκι, που δυστυχώς τα περισσότερα σε αυτή την ηλικία έτσι είναι, δεν μιλάνε πολύ. Προσπαθώ με τρόπο να ρωτήσω τι έγινε μέσα στη μέρα του, αν πέρασε καλά, ποιο ήταν το καλύτερο που του συνέβη, οπότε εκεί σιγά - σιγά την εκμαιεύεις την πληροφορία».