«Μαριέττα Γιαννάκου»: 2.500 σχολεία αλλάζουν πρόσωπο με 650 εκατ. ευρώ - Η νέα δωρεά των τραπεζών

Μεγάλη αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των δημόσιων σχολείων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης .

Η νέα ενίσχυση προέρχεται από επιπλέον δωρεά 300 εκατ. ευρώ σε βάθος τριετίας από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, ανεβάζοντας τη συνολική τους συνεισφορά στα 400 εκατ. ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός στα 650 εκατ. ευρώ

Με την προσθήκη και των 250 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει τα 650 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι να γίνουν έργα σε πάνω από 2.500 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα.

Ο πρώτος κύκλος παρεμβάσεων, που αφορά 431 σχολεία, θα ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

ΓΡ. Τύπου πρωθυπουργού

Η συνεργασία κράτους – ιδιωτικού τομέα

Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τα τραπεζικά ιδρύματα για τη στήριξή τους και τόνισε τη σημασία της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η οποία έκανε δυνατή την ταχεία ολοκλήρωση των έργων.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ανακαινίσεις αιθουσών, χώρων υγιεινής, αθλητικών εγκαταστάσεων αλλά και την κατασκευή υποδομών προσβασιμότητας για μαθητές και εκπαιδευτικούς με αναπηρία.

«Κάθε σχολείο, κύτταρο χαράς και γνώσης»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε: «Κάθε σχολείο είναι ένα “κύτταρο” χαράς και γνώσης για την τοπική κοινωνία και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Η εμβληματική αυτή παρέμβαση θα δώσει χαρά και ικανοποίηση σε δεκάδες χιλιάδες μαθητές».

Η θέση των τραπεζών

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γκίκας Χαρδούβελης χαρακτήρισε το πρόγραμμα «τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχει υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα μας».

Όπως σημείωσε, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν ήδη συμβάλει με 200 εκατ. ευρώ σε δύο χρόνια και δεσμεύονται για τη συνέχιση της στήριξης.

Ιστορική πρωτοβουλία

Η συμμετοχή των τραπεζών, που αναδεικνύεται και ως παράδειγμα κοινωνικής ευθύνης, εντάσσεται σε μια σειρά μεγάλων δράσεων, όπως η ενίσχυση της πυροπροστασίας και οι δωρεές σε πληγείσες περιοχές.

Με τον νέο κύκλο, το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» αποκτά ιστορικό χαρακτήρα για την ελληνική εκπαίδευση, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερα, πιο σύγχρονα και πιο προσβάσιμα σχολεία για τη νέα γενιά.