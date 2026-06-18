Μαρινάκης: Έμεινε μέχρι να φύγει (λόγω εκλογών) - αλλά όχι από το Μαξίμου

Κάθε ανασχηματισμός είθισται να έχει πλούσιο παρασκήνιο, αλλά και ορισμένα παράδοξα. Στον πλέον πρόσφατο πρόσωπο των περιορισμένων αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα ήταν κυβερνητικό στέλεχος, που τελικώς δεν ενεπλάκη στον ανασχηματισμό.

Ο λόγος για τον Παύλο Μαρινάκη, που πληροφορίες έφεραν τον πρωθυπουργό να εξετάζει σοβαρά τη μετακίνηση του από την κυβερνητική εκπροσώπηση στο Υπουργείο Μεταφορών, εξέλιξη, που εφόσον επιβεβαιώνονταν, θα προκαλούσε ντόμινο αλλαγών στο Υπουργικό Συμβούλιο και προφανώς ένα νέο κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Τελικώς επικράτησαν δεύτερες σκέψεις και ο πρωθυπουργός αποφάσισε να μην αλλάξει ομάδα, που κερδίζει κατά τη θυμόσοφη ρήση του ελληνικού λαού, καθώς κατά γενική ομολογία οι επιδόσεις του κ. Μαρινάκη στην ηλεκτρική καρέκλα του κυβερνητικού εκπροσώπου έχουν θετικό πρόσημο.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο υποψήφιος στο Βόρειο τομέα της Β' Αθηνών θα υποχρεωθεί εκ των πραγμάτων να αποχωρήσει από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου με την προκήρυξη των εκλογών. Δεν είναι καθόλου βέβαιο, ωστόσο, ότι θα αποχωρήσει και από το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο πρωθυπουργός φέρεται να εκτιμά ιδιαίτερα τη γενικότερη παρουσία και συμβολή του Παύλου Μαρινάκη στη λειτουργία της πρωθυπουργικής έδρας.

Υπ' αυτό το πρίσμα, ένα σενάριο, που εξετάζεται είναι ο κ. Μαρινάκης να μην εγκαταλείψει το Μέγαρο Μαξίμου και να παραμείνει σε θέση Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.