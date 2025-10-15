Μαρινάκης: Η κυβέρνηση δεν θα κάνει επιθετική κίνηση με τα ονόματα των νεκρών

Η συζήτηση που άνοιξε ο Μητσοτάκης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και τη φύλαξή του, βάζοντας πιο ενεργά στο «κάδρο» το υπουργείο Εθνικής Άμυνας - δηλαδή τον Δένδια - προκαλεί μέγιστα ζητήματα σε ένα τμήμα της αντιπολίτευσης αλλά εξίσου σοβαρά και στην κυβέρνηση.

Εξηγώ: Η συζήτηση, μοιραία, οδηγήθηκε στο τι ακριβώς θα πράξει η κυβέρνηση με τα ονόματα των 57 νεκρών που έχουν γραφτεί με κόκκινη μπογιά μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Θα σβηστούν τα ονόματα; Και εάν ναι πότε και πώς θα γίνει αυτό;

Εάν δείτε τη συνέντευξη του κυβερνητικού Εκπροσώπου στον ΑΝΤ1 θα καταλάβετε. «Βροχή» οι ερωτήσεις για το εάν τελικά τα ονόματα θα μείνουν ή θα σβηστούν.

«Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μια «επιθετική» κίνηση, μια ενέργεια, να πάμε αύριο, μεθαύριο, την άλλη εβδομάδα, να σβήσουμε τα ονόματα για να έρθουν οι γνωστοί - άγνωστοι προβοκάτορες «αλληλέγγυοι» οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών και να δημιουργηθεί μια ακόμα ένταση».

Αυτά είπε ο Μαρινάκης και δεν χρειάζεται κανείς να έχει μεταπτυχιακό στις πολιτικές επιστήμες για να καταλάβει ότι η κυβέρνηση μπορεί και να ζοριστεί το επόμενο διάστημα με το ζήτημα των ονομάτων των νεκρών και να τα μπουρδουκλώσει πάλι εάν αφήσει τους πολυλογάδες υπουργούς να λένε δημοσίως τις απόψεις τους.