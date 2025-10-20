Επιστροφή στη ρητορική των… «νοικοκυραίων» - Από τον Κωνσταντίνο στον Κυριάκο

Ο χαρακτηρισμός … «νοικοκυραίοι» αρχίζει σταδιακά να εντάσσεται εκ νέου στην πολιτική ρητορική μετά από 35 χρόνια. Η κυβέρνηση δια στόματος Παύλου Μαρινάκη την επαναφέρει συχνά πυκνά τόσο στις συνεντεύξεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, όσο και στις ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών. Η τελευταία αναφορά έγινε με αφορμή την αλλαγή καθεστώτος στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. «Αργήσαμε να συμβαδίσουμε με τις υγιείς επιδιώξεις των νοικοκυραίων» είχε πει και δεν ήταν η πρώτη αλλά ούτε πιστεύω και η τελευταία που τη χρησιμοποίησε.

Ο πρώτος που είχε μιλήσει για «νοικοκυραίους» ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 1990 σε μία ομιλία του για την οικονομική ενίσχυση συγκεκριμένων κατηγοριών. Ακολούθησε ο Σωτήρης Κούβελας όταν η κυβέρνηση της ΝΔ έδινε τα αστικά λεωφορεία σε ιδιώτες… στους «νοικοκυραίους» όπως τους είχε ονομάσει ο τότε υπουργός.

Από τότε ξαναχρησιμοποιήθηκε με διαφορετικές λέξεις, αλλά η έννοια ουσιαστικά ήταν ίδια. Ο «μεσαίος χώρος» που έκανε σημαία ο Κώστας Καραμανλής όταν κέρδισε τις εκλογές, και η «μεσαία τάξη» που υπερφορολόγησε ο Αλέξης Τσίπρας και του γύρισε την πλάτη στην κάλπη. Αν και ο πρώτος χαρακτηρισμός είναι πολιτικός και ο δεύτερος οικονομικός, εντούτοις την ίδια ουσιαστικά κοινωνική κατηγορία αφορούν.

Ποιοι είναι όμως οι νοικοκυραίοι; Τα χαρακτηριστικά τους έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης: «Ανήκουν σε διάφορους πολιτικούς χώρους, έχουν μάθει να δουλεύουν, να πληρώνουν με τους φόρους τους, να υπομένουν, να εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους δια της ψήφου τους και να θέλουν το καλό της χώρας».

Πρόκειται, όπως καταλάβατε, για έναν όρο που χρησιμοποιεί κυρίως η κεντροδεξιά παράταξη. Τα κόμματα της Αριστεράς δεν αναφέρονται σε αυτόν ή όταν το πράττουν το σχολιάζουν ειρωνικά. Ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός το 2013 είχε τονίσει με νόημα πως «είμαστε και εμείς νοικοκυραίοι…», ενώ όταν επέστρεψε στην αξιωματική αντιπολίτευση είχε προειδοποιήσει από το βήμα της Βουλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την «οργή των νοικοκυραίων» την οποία θα πρέπει η κυβέρνηση να φοβάται. Ωστόσο, ο Αλέξης Τσίπρας τώρα που ετοιμάζεται να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν αποκλείεται να εκφράσει διαφορετική άποψη για τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.