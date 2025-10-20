«Πέσαμε από τα σύννεφα» (των δημοσκοπήσεων)

Ωραίες είναι οι προεκλογικές καρδούλες και το rebranding μέσω της ενεργοποίησης των social media αλλά όπως λέει και το παλιό ρητό «μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ και πολλούς για λίγο. Δεν μπορείς όμως να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα».

Είδα την Ζωή Κωνσταντοπούλου να βγάζει το μικρόφωνο και να φεύγει από το στούντιο του ΣΚΑΪ επειδή η Φαίη Μαυραγάνη τη ρώτησε για το βιβλίο του Τσίπρα.

Και θυμήθηκα τη συνέντευξή της με την Σια Κοσιώνη τον Ιούνιο του 2015, επίσης στον ΣΚΑΪ, στην οποία βρισκόμουν μέσα στο στούντιο βλέποντας απέναντί μου τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να θέλει να μειώσει, επί του προσωπικού, τη δημοσιογράφο επειδή ήθελε κάποιες άλλες ερωτήσεις. Όπως και στην πρόσφατη περίπτωση δηλαδή με την αποχώρησή της από το στούντιο της εκπομπής.

«Πέσαμε από τα σύννεφα». Όχι βέβαια. Μάλλον η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ετοιμάζεται να πέσει από τα σύννεφα των δημοσκοπήσεων - ενόψει Τσίπρα - και προφανώς αισθάνεται κάπως άβολα όποτε μπαίνει στη συζήτηση η περίπτωση του πρώην Πρωθυπουργού.

Έρχονται όμορφες στιγμές. Και όπως λέει ο άνθρωπός μου της κεντροαριστεράς: «τον Τσίπρα μπορεί στο τέλος να τον εκδικηθεί ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ...».