Η Κεραμέως που... «διαβάζει» σωστά τον Μητσοτάκη

Τα σενάρια περί εκλογικού αιφνιδιασμού του Κυριάκου Μητσοτάκη σχολίασε η υπουργός Εργασίας.

Η Νίκη Κεραμέως - στο περιθώριο της συζήτησης του εργασιακού νομοσχεδίου - είχε πηγαδάκι με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, οι οποίοι, αν μη τι άλλο, «χτυπούν» πολλά… 13ωρα με τους ατέλειωτους καβγάδες στη Βουλή.



Πάνω στην κουβέντα λοιπόν, προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού τον ερχόμενο Απρίλιο, το ύψος του οποίου θα προσδιοριστεί στο υπουργικό συμβούλιο στα τέλη Μαρτίου.



«Και μετά; Θα έχουμε εκλογές;» ρώτησε τότε δημοσιογράφος, προσπαθώντας να βγάλει την είδηση. «Δεν νομίζω, δεν διαβάζετε καλά τον Μητσοτάκη…», απάντησε η Νίκη Κεραμέως, ρίχνοντας έτσι στον κουβά τους χρησμούς ορισμένων.



Η ίδια πάντως απέκρουσε τις «γκρίνιες» της αντιπολίτευσης και υπεραμύνθηκε των προσπαθειών του υπουργείου της προκειμένου να μπει τάξη στο εργασιακό πεδίο.



Όπως αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, η Επιθεώρηση Εργασίας χρησιμοποιεί ήδη… drones που πετούν πάνω από εργοτάξια και ανοιχτούς χώρους για να επιβεβαιώσουν μέσω διασταυρωτικών ελέγχων ότι τηρείται το ωράριο εργασίας.