Ο Μητσοτάκης «μαρτύρησε» νέα μέτρα στήριξης (;)

Μία αποστροφή του πρωθυπουργού κατά την ομιλία του ενώπιον φίλων της Νέας Δημοκρατίας προχθές στα Μελίσσια πυροδότησε νέο γύρο φημολογίας περί νέων μέτρων στήριξης με αφορμή τη ψήφιση του προυπολογισμού, εφόσον βεβαίως υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε μεταξύ άλλων ότι «προσπαθούμε κάθε μέρα να σκεφτούμε μέτρα στήριξης των πολιτών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών για να τα βγάλουν πέρα με το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας».

Επ' αυτού, κυβερνητικά στελέχη υπενθυμίζουν ότι το Νοέμβριο θα δοθεί σε εκατοντάδες χιλιάδες ενοικιαστές το αντίτιμο του ενός ενοικίου, ενώ θα δοθεί σε χαμηλοσυνταξιούχους και όχι μόνο το βοήθημα των 250 ευρώ. Τα ίδια πρόσωπα συμπληρώνουν ότι από τον ερχόμενο Ιανουάριο περί τα 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι, αλλά και νέοι θα δουν στους μισθούς τους τις σημαντικές φοροελαφρύνσεις, που ανακοινώθηκαν από το βήμα της ΔΕΘ.

Πάντως, καλά πληροφορημένες πηγές, μου επιβεβαιώνουν ότι στις κλειστές κυβερνητικές συσκέψεις έχει εξεταστεί η προοπτική νέων μέτρων στήριξης, καθώς ο κ. Μητσοτάκης συνηθίζει να αιφνιδιάζει ευχάριστα στον προυπολογισμό.

Ακολούθως, τα ίδια στελέχη σημειώνουν ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν έχει καθοριστεί ούτε το εύρος ενδεχόμενων νέων μέτρων, ούτε και η περίμετρος των δικαιούχων, πτυχές, που αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά το δεύτερο 15μέρο του Νοεμβρίου.