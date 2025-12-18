Μαρίζα Ρίζου: «Ο μπαμπάς μου, ενώ δεν πίνει, ερχόταν οριακά μεθυσμένος στο live από το άγχος του»

Η Μαρίζα Ρίζου ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή των “Rainbow Mermaids” και θυμήθηκε το μουσικό της ξεκίνημα και το πώς το δέχτηκε ο μπαμπάς της. «Είπα στους δικούς μου ότι θα ασχοληθώ με τη μουσική, αλλά αυτό δεν έγινε μέσα σε μία νύχτα. Είχα δυσκολία, άλλου τύπου. Όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, είχαμε κάνει μία μπάντα και κάναμε κάποια live.

Οι γονείς μου τότε ανησυχούσαν πολύ ακόμα, γιατί είχαν στο μυαλό τους ότι το παιδί αν γίνει μουσικός, θα το βρουν στην Ομόνοια, μαχαιρωμένο από ναρκωτικά, σίγουρα θα γίνει κάτι πολύ κακό. Στερεότυπα! Οπότε προσπαθούσαν λίγο να το κινήσουν ώστε να μην πάει προς τα εκεί η κατεύθυνση.

«Φουλ υποστηρικτικοί»

Όταν είχα πιάσει δουλειά σε διαφημιστική εταιρία -που δεν μου άρεσε καθόλου- τα πρώτα χρόνια που σπούδαζα, είχαν εξηγηθεί πολύ ωραία. Μου λέει ο μπαμπάς μου “κοίταξε να δεις, άμα είναι να το κάνεις αυτό, μην κοροϊδεύεις. Σκέψου τι θες να κάνεις κι εμείς θα σε στηρίξουμε”. Με στήριξαν πάρα πολύ, κυρίως οικονομικά. Δηλαδή εγώ, δεν χρειάστηκε να περάσω τη δυσκολία που περνάνε άλλοι άνθρωποι που πρέπει να δουλεύουν και σέρβις κι εδώ κι εκεί για να μπορέσουν να πληρώσουν μια σχολή και μαθήματα. Δεν είχα αυτή τη δυσκολία εγώ.

Ήταν φουλ υποστηρικτικοί πρακτικά, ψυχικά με φοβερό άγχος. Δηλαδή ο μπαμπάς μου, ενώ δεν πίνει, ερχόταν οριακά μεθυσμένος στο live από το άγχος του για το αν θα έχει κόσμο! Ήταν πολύ αγχωμένος. Και μετά έβλεπε κόσμο και χαιρόταν και μετά έπινε πιο πολύ. Έφευγε λιάρδα από το live, γιατί δεν την πάλευε. Αγχωνόταν τι θα γίνει, να μην στενοχωρηθεί το παιδί. Τώρα καμαρώνουν».

Στα πατώματα

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως για έναν έρωτα έχει πέσει σε πατώματα! «Βέβαια το έχω ζήσει, όχι μια φορά. Εννοείται έχω πέσει σε πατώματα! Ότι έχω χάσει τον άνθρωπό μου, αυτό δεν θα το ξαναζήσω ποτέ και τέτοια. Βέβαια, καταστροφή! Απλά πια, κοιτάζοντας πίσω, σήμερα δεν θα ξανάκανα αυτές τις επιλογές, όχι γιατί δεν πέρασα καλά και γιατί δεν είχε ενδιαφέρον, αλλά γιατί κατάλαβα ότι γενικά το πάρα πολύ πάθος, το πάρα πολύ έντονο, το πάρα πολύ γρήγορα, σχετίζεται πιο πολύ με τραύματα και όχι με θαύματα. Πάντως έχω ακυρώσει ραντεβού για να παίξω μπιρίμπα! Αλλά επαγγελματικά ραντεβού, έτσι, τα άλλα δεν τα ακυρώνω, τα τιμώ».