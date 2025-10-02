Μαρτίδης: Ο «Κουράκος» από την «Γη της Ελιάς» μιλά για τα χρόνια στην οικοδομή και την έφηβη κόρη του

Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο του αστυνομικού Κουράκου στην επιτυχημένη σειρά «Η Γη της Ελιάς» και στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Madame Figaro μίλησε για την επαγγελματική του ζωή, αλλά και την μεγάλη του αδυναμία, την κόρη του που απέκτησε σε ηλικία 23 ετών.

Μιλώντας για την πατρότητα, ο Αλέξανδρος Μαρτίδης παραδέχθηκε: «Προφανώς και σε αλλάζει, γιατί άμεσα σταματάς να ζεις μόνο για εσένα. Ξεκινάς και πορεύεσαι με παντοτινό κριτήριο την αγάπη, την προσφορά και την ευθύνη ως προς έναν άνθρωπο που η αρχή του, η συνέχειά του και η εξέλιξή του εξαρτώνται από εσένα. Οπότε ριζικά παύει το «εγώ» και αρχίζει το «εμείς».

Τα πάντα τον αγχώνουν ως πατέρα μιας έφηβης κόρης. «Πρωτίστως η ιλιγγιώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και των καταστάσεων, και η απώλεια της δημιουργικότητας στη σημερινή γενιά. Αυτό που με τρομάζει περισσότερο, όμως, είναι το πόσο γρήγορα μεγαλώνει και ότι έχω την υποχρέωση να ακούω, να δέχομαι και να τη συμβουλεύω και στα σωστά αλλά και στα λάθη της» υπογράμμισε.

Ο ηθοποιός μίλησε και για την περίοδο που συνειδητοποίησε ότι η υποκριτική ήταν ο δρόμος που έπρεπε να ακολουθήσει. «Όταν πρωτομπήκα στη σχολή δεν είχα το σωστό mentality. Ταυτόχρονα, δούλευα πολύ σκληρά στην οικοδομή, οπότε αναγκαστικά παράτησα τη σχολή στη μέση του έτους. Ένα χρόνο αργότερα, μετά από συζήτηση που έκανα με μια πολύ καλή μου φίλη, συνειδητοποίησα ότι άφησα κάτι που αγαπούσα πολύ, οπότε όλα τα υπόλοιπα ένιωσα ότι ήταν δικαιολογίες. Έτσι, επανέλαβα το πρώτο έτος και αφοσιώθηκα εξ ολοκλήρου, ψυχή τε και σώματι, στο θέατρο.