Mastodon: Νεκρός σε τροχαίο ο Brent Hinds, συνιδρυτής του γνωστού heavy metal συγκροτήματος

Σε θανατηφόρο τροχαίο ενεπλάκη ο γνωστός κιθαρίστας του βραβευμένου με Grammy heavy metal συγκροτήματος Mastodon, Brent Hinds ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 51 ετών το βράδυ της Τετάρτης (20/8) στην Ατλάντα των ΗΠΑ.

Ο Brent Hinds ήταν συνιδρυτής του γνωστού συγκροτήματος το 2000 μαζί με τον μπασίστα Troy Sanders, τον κιθαρίστα Bill Kelliher και τον ντράμερ Brann Dailor ωστόσο από τον Μάρτιο του 2025 επέλεξε να χωρίσει δρόμους από την μπάντα.

«Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση απερίγραπτης θλίψης», αναφέρεται σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε από την επίσημη σελίδα της μπάντας στο Instagram την Πέμπτη (21/8). «Είμαστε συντετριμμένοι, σοκαρισμένοι και προσπαθούμε ακόμη να επεξεργαστούμε την απώλεια αυτής της δημιουργικής δύναμης με την οποία έχουμε μοιραστεί τόσους θριάμβους, ορόσημα και τη δημιουργία μουσικής που έχει αγγίξει τις καρδιές τόσων πολλών», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

Τι επισημαίνεται στην αναφορά του περιστατικού

Σε ανάρτηση του αστυνομικού τμήματος της Ατλάντα αναφέρεται πως ένα θύμα που οδηγούσε μια Harley Davidson χτυπήθηκε από ένα SUV στη διασταύρωση των οδών Memorial Dr. SE και Boulevard SE στην Ατλάντα στις 11:35 μ.μ. το βράδυ της Τετάρτης (20/8). Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου από ιατρικό προσωπικό ενώ την ίδια ώρα η έρευνα παραμένει ενεργή, σύμφωνα με την ιστοσελίδα.

Χαρακτηριστικά, γίνεται γνωστό πως ο Hinds, του οποίου το πλήρες όνομα ήταν William Brent Hinds, πέθανε από πολλαπλά τραύματα από αμβλύ αντικείμενο, σύμφωνα με αρχεία που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του Ιατροδικαστή την Πέμπτη (21/8).