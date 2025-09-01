Ματίνα Νικολάου: «Με προσέγγισαν άνθρωποι να κάνω τη «Βάνια» αλλού, αλλά δεν ήθελα»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» ήταν η Ματίνα Νικολάου και μίλησε για το τέλος της εκπομπής «Βραδιάτικα» με τον Νίκο Μουτσινά.

«Μετά το τέλος της εκπομπής, συνειδητοποίησα πολλά πράγματα, ξεκουράστηκα πολύ, σκέφτηκα, πήρα αποφάσεις και τώρα βρίσκομαι σε μια καλή φάση και περιμένω πράγματα που έρχονται. Ήταν μεγάλη απόλαυση αυτό το καθημερινό live, αλλά ήταν πολλά πράγματα που δεν συνειδητοποιούσα και μου ξέφευγαν.

Δεν ξέρω τι δεν πήγε καλά στην εκπομπή, δεν έχω απάντηση γι’ αυτό. Αυτό που κρατάω εγώ με το απότομο τέλος της εκπομπής, είναι όλο αυτό που έχουμε ζήσει που ήταν πολύ πρωτόγνωρο για μένα και πολύ μαγικό. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα είμαι σε μια live καθημερινή εκπομπή να κάνω αυτά που έκανα. Εγώ πέρασα πάρα πολύ όμορφα και αυτό κρατάω από τη συνεργασία με τον Νίκο αλλά και με όλους.

Ήταν από τα πιο όμορφα χρόνια που πέρασα στη δουλειά. Δεν ξέρω τι συνέβη ακριβώς, ίσως έτσι έπρεπε να γίνει για το καλό όλων μας. Αυτό μόνο έχω να πω, έτσι θέλω να το σκέφτομαι. Είχε πάρα πολύ μεγάλη διαφορά τελικά το καθημερινό από το δύο φορές την εβδομάδα. Και το μεσημέρι με το βράδυ είχαν μεγάλη διαφορά, οπότε συνετέλεσαν πολλά πράγματα» παραδέχθηκε η ηθοποιός.

Μιλώντας για τον Νίκο Μουτσινά εξήγησε: «Κι εγώ έτσι τον βλέπω, ότι δεν θέλει να έχει σχέση με τα τηλεοπτικά. Νομίζω ότι έχει παρέλθει αυτή η ιστορία, δεν νομίζω να κάνουμε ξανά κάτι τέτοιου είδους. Δεν ξέρω κάτι άλλο που θα αντικαθιστούσε τη Βάνια μαζί με τον Νίκο. Νομίζω ότι ήταν αυτό, ήταν για τόσο, όσο. Υπήρξαν πολλές φορές που με προσέγγισαν άνθρωποι να κάνω τη Βάνια αλλού, αλλά δεν ήθελα, η Βάνια ήταν η σχέση μου με τον Νίκο».