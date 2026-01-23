Ματίνα Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη, λες αποκλείεται»

Η Ματίνα Νικολάου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή “Status” του ASTRA TV και μίλησε για πόσο άσχημα πέρασε τον τελευταίο χρόνο όταν έμεινε άνεργη μετά το τέλος της εκπομπής “ΝΜ Βραδιάτικα”, ήταν κλεισμένη στο σπίτι με έναν νάρθηκα στο πόδι και επιπλέον είχε χωρίσει και από τον Βασίλη Πορφυράκη με τον οποίο είχαν μακροχρόνια σχέση!

«Μετά από 6-7 χρόνια σχέσης, το αντίο δεν είναι εύκολο σε καμία σχέση. Περνάει σκαμπανεβάσματα. Δεν είμαι από αυτούς που λένε, “χώρισα, τέλεια, θα βγω και θα περάσω καλά”, με τίποτα».

«Υπήρχαν στιγμές που δυσκολεύτηκα»

Η ηθοποιός θυμήθηκε τις δύσκολες στιγμές που πέρασε κλεισμένη μέσα στο σπίτι της, δίχως να μπορεί να βγει έξω για να ξεσκάσει και να ξεχαστεί, αλλά παράλληλα μοιράστηκε μαζί και τις θετικές σκέψεις που έκανε, πως μετά από όλα αυτά, δεν μπορεί, κάτι καλό την περιμένει.

«Έτυχε ο χωρισμός να συμπέσει με το τέλος της εκπομπής και με ένα χειρουργείο που έκανα στο γόνατό μου. Έκατσαν όλα μαζί. Ήμουν καθηλωμένη στο σπίτι με τον νάρθηκα, δεν μπορούσα -και να ήθελα- να βγω έξω, δεν μπορούσα. Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη. Λες, “αποκλείεται ρε παιδί μου” να έχουν συμβεί όλα αυτά μαζί. Αυτό σημαίνει ότι θα έρθει κάτι καλό. Το πίστευα πάντα, κάθε μέρα που ξυπνούσα. Παρόλα αυτά, υπήρχαν στιγμές που δυσκολεύτηκα».