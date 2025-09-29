Ματθίλδη Μαγγίρα για την κόρη της: «Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, γιατί έκανα πολλά λάθη»

Η Ματθίλδη Μαγγίρα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» και αναφέρθηκε στην κόρη της, Λήδα Φόστερ, και στα λάθη που έκανε ως μητέρα μεγαλώνοντάς την σε μια μονογονεϊκή οικογένεια. «Ως μητέρα δεν πάω με τις ταμπέλες, παίζω με όλους τους ρόλους. Είναι το πώς θα αντιμετωπίσεις και θα διαχειριστείς την κάθε κατάσταση.

Το πιο δύσκολο σημείο στη μονογονεϊκή οικογένεια είναι να κρατήσεις την ισορροπία ανάμεσα στα όρια. Πρέπει να έχεις τη δύναμη να ζητάς συγγνώμη γιατί έκανα πάρα πολλά λάθη με τη Λήδα. Πήγαινε στο δωμάτιό της, της έλεγα έλα να το συζητήσουμε. Έκλαιγα και εγώ, αλλά το λύναμε».

Και εδώ και αλλού

Η Μαγγίρα αναφέρθηκε στην καριέρα της κόρης της στο εξωτερικό και στην επιθυμία της να φύγει και πάλι και να κυνηγήσει τα όνειρά της σε μια άλλη χώρα. «Η Λήδα έβγαλε έξω το Λύκειο. Όταν γύρισε από την Αμερική, ήθελε να μείνει μόνη της. Πλήρωνε ένα ενοίκιο, αλλά έμενε σε μένα. Ήθελε τον χώρο της, αλλά δεν είναι και εύκολη η μετάβαση. Τζάμπα πήγαιναν τα λεφτά.

Παραγωγός της είναι ο κιθαρίστας της Alicia Keys, αλλά πρέπει να αποκτήσει εμπειρία, οπότε πρέπει να κάνει live. Είναι εδώ και το συζητάει. Κάποια στιγμή θα φύγει πάλι αλλά, επειδή είναι αγγλόφωνα τα τραγούδια της, θεωρώ ότι μπορεί να είναι παντού».