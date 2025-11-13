Ματθίλδη Μαγγίρα: «Έκλαιγα και δεν ήμουν κοντά για να την πάρω μια αγκαλιά»

Η Ματθίλδη Μαγγίρα και η κόρη της Λήδα Φόστερ μίλησαν με ειλικρίνεια στο “Happy day” για τη σχέση τους, τα λάθη που έκαναν και τις μάχες που έδωσαν για να κερδίσουν το μεταξύ τους. Μαμά και κόρη είναι πια πολύ δεμένες αλλα αυτό χρειάστηκε πολύ χρόνο και πολύ κόπο. «Ήταν απότομη η μετάβαση, γιατί πήγα σε άλλη ήπειρο. Η σχέση μας με έκανε πολύ ανοιχτό άνθρωπο, μπορούσα να εκφράζω όταν κάτι με ενοχλούσε ή δεν μου άρεσε», είπε αρχικά η Λήδα και η μητέρα της πρόσθεσε:

«Εκείνο που με πόναγε πάρα πολύ ήταν όταν καμιά φορά την έπαιρνε από κάτω και έκλαιγα και δεν ήμουν κοντά για να την πάρω μια αγκαλιά. Αλλά αυτό τη βοήθησε να χτίσει τον δικό της χαρακτήρα, την προσωπικότητά της, να μπορεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες.

«Της φώναζα και μετά ζητούσα συγγνώμη»

Χάρηκα πολύ που γύρισε στην Ελλάδα και την έχω πλέον κοντά μου. Όταν ο γονέας είναι μόνος του, πρέπει να είσαι παράλληλα και ο μπαμπάς και η μαμά. Έκανα πολλά λάθη στο μεγάλωμα της κόρης μου. Πολλές φορές της φώναζα, αλλά και τότε που ήταν παιδί πήγαινα και το συζητούσα μαζί της και ζητούσα συγγνώμη. Την έπαιρνα αγκαλιά και κλαίγαμε μαζί, έπρεπε όμως να κρατήσω και το όριο».

«Πολύ στενάχωρο»

Η Λήδα αποκάλυψε στην κάμερα της εκπομπής του ALPHA την πιο δύσκολη στιγμή που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι δυο τους. «Η πιο δυνατή στιγμή μας ήταν όταν πέθανε η γιαγιά, η μαμά της μαμάς μου. Είχε χρόνια αλτσχάιμερ και το είχε “χάσει” πολλά χρόνια. Εννοείται ότι ήταν πολύ στενάχωρο όταν έφυγε».