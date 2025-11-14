Μαρία Παπαφωτίου: «Πλέκω για την ευχαρίστησή μου, την ώρα εκείνη αδειάζεις τελείως το μυαλό σου»

Η Μαρία Παπαφωτίου ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στο “Καλύτερα Αργά” του Action 24 και μίλησε για το πώς μπήκε στη ζωή της το πλέξιμο, το μεγάλο της χόμπι. «Πλέκω για την ευχαρίστησή μου. Πλέκω γιατί έπλεκε η γιαγιά μου. Η μία! Η άλλη ήταν ράφτρια, ο παππούς μου ήταν ράφτης. Έχω κάνει λίγο ράψιμο με μηχανή, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχω κάνει και αρκετό πλέξιμο. Έπλεξα τις μπομπονιέρες για τη βαφτιστήρα μου.

«Η πιο απαλή αίσθηση μάλλινου»

Πλέον τα νήματα έχουν όλα εξελιχθεί. Καταρχάς υπάρχει το φοβερό vegan cashmere. Η δασκάλα μου στο πλέξιμο είναι vegan και έχει βρει και νήματα vegan, εννοείται. Είναι η πιο απαλή αίσθηση μάλλινου, που θα έχεις αγγίξει ποτέ. Είναι εντυπωσιακό πως το έχουν κάνει αυτό. Κάνουμε μάθημα μια φορά την εβδομάδα και στην τάξη υπάρχουν και άντρες που μαθαίνουν να πλέκουν.

«Το μάθημα είναι διαλογιστικό»

Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φοβερές δεξιότητες απ' τη φύση τους σε διάφορα πράγματα και μπορούν να δουν ένα βίντεο ή να τους δείξεις μισή φορά μια βελονιά και να το κάνουν. Άλλοι άνθρωποι έχουν έφεση στις ξένες γλώσσες. Ακούνε δύο μέρες και μετά συνεννοούνται. Εγώ δεν έχω τίποτα τέτοιο, οπότε για να μάθω πλέξιμο, που ήθελα διακαώς, ό,τι και να ’βλεπα στο YouTube δεν γινόταν. Έπρεπε να μου το δείξει κάποιος.

Η δασκάλα είναι δίπλα μου, το δείχνει πολύ αναλυτικά και μετά εγώ στο σπίτι μου μπορώ να εξασκηθώ όσες φορές θέλω, για όσες ώρες θέλω. Αλλά πρέπει να μου το δείξει με λεπτομέρεια, δεν τα πιάνω στον αέρα. Το μάθημα είναι διαλογιστικό. Την ώρα που πλέκεις δεν σκέφτεται τίποτα, αδειάζεις τελείως το μυαλό σου».