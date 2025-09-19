Με απόφαση Δένδια σε διαθεσιμότητα στρατιωτικός γιατρός - «Να μην ζήσει άλλη γυναίκα τέτοια κόλαση»

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με απόφαση του ίδιου του υπουργού, Νίκου Δένδια, στρατιωτικός γιατρός από τη Λάρισα, που καταγγέλθηκε από πρώην συντρόφους του για ενδοοικογενειακή βία.

«Νιώθω ανακούφιση. Δεν θέλω να ζήσει άλλη γυναίκα αυτή την κόλαση που έχω περάσει εγώ. Έχω ζητήσει τη βοήθεια ειδικών για να ξεπεράσω όσα έζησα. Πιθανόν να υπάρχουν και άλλα θύματα» δήλωσε μία από τις καταγγέλλουσες στον ΑΝΤ1.



Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος του θύματος υπογράμμισε ότι έχει ασκηθεί επιπλέον «αγωγή για δήθεν χρηματικά ποσά που της είχαν χορηγηθεί κάποιο διάστημα της σχέσης. Σε όλο αυτό το πλαίσιο, η εξοχική κατοικία της εντολέως μου βρέθηκε ολοσχερώς καμένη από χέρι».

Το βεβαρημένο παρελθόν

Ο στρατιωτικός γιατρός, που υπηρετεί στην Πολεμική Αεροπορία, είναι υπόδικος σε αεροδικεία που εκκρεμούν εδώ και δύο χρόνια, καθώς φέρεται να τοποθέτησε συσκευή GPS στο αυτοκίνητο πρώην συντρόφου του και να προκάλεσε φθορές σε αυτό. Επίσης, το 2024, η εν διαστάσει σύζυγός του υπέβαλε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία. Η υπόθεση μπήκε στο αρχείο, καθώς ο στρατιωτικός γιατρός απάντησε επίσης με μήνυση για το ίδιο αδίκημα. Τον Μάιο του 2025, τρίτη γυναίκα υπέβαλε καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή, η οποία βρίσκεται σε στάδιο προανάκρισης.

Τι απαντά ο συνήγορος του γιατρού

Από την πλευρά του, ο στρατιωτικός γιατρός αρνείται τις καταγγελίες και μάλιστα υποστηρίζει ότι είναι μεθοδευμένες ενέργειες, με στόχο να του κάνουν κακό.



«Όσον αφορά την ενδοοικογενειακή βία με την εν διαστάσει σύζυγό του είναι αρχειοθετημένη και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Και όσον αφορά την τρίτη καταγγελία, προφανώς και έχει γίνει απόλυτα μεθοδευμένα με μοναδικό σκοπό να αποφύγει την πληρωμή των χρημάτων, τα οποία αποδεδειγμένα τής είχε δανείσει για προσωπικές της ανάγκες», δήλωσε ο δικηγόρος του, Αχιλλέας Ζαβάκος.