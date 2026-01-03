Με drones και AI η καταγραφή και προστασία των ακινήτων του Δημοσίου - Νέες παρεμβάσεις

Γκάζι για την καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου πατάει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και με τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων, drones και τεχνητής νοημοσύνης



Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εντάσσονται και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2028 τα ακόλουθα έργα:



- Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος καταγραφής, κωδικοποίησης και ταξινόμησης ακινήτων, με ενσωμάτωση όλων των απαιτούμενων νομοτεχνικών προτύπων (Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου, ΚΑΕΚ, ΠΕΑ).



- Δημιουργία Ενιαίας Βάσης Δεδομένων- Ψηφιακού Αποθετηρίου, με μεταφορά και οργάνωση των στοιχείων του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας και τεχνική διασύνδεση με τις βάσεις του ΤΑΙΠΕΔ, της ΕΤΑΔ και του Εθνικού Κτηματολογίου.



- Εισαγωγή, επικαιροποίηση και εκκαθάριση δεδομένων, με στοχευμένο έλεγχο ποιότητας, εντοπισμό ασυμφωνιών και αξιοποίηση ψηφιοποιημένων εγγράφων για την επιβεβαίωση κρίσιμων πεδίων.



- Διενέργεια τεχνικών και νομικών ελέγχων σε έως 5.000 επιλεγμένα ακίνητα από εξειδικευμένους επαγγελματίες, με στόχο την πλήρη τεκμηρίωση και ετοιμότητα αξιοποίησής τους.



- Φιλοξενία της πλατφόρμας στο G-Cloud της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ), με διασφάλιση διαθεσιμότητας, ασφάλειας και δυνατότητας μελλοντικών επεκτάσεων.

Το σχέδιο δράσης για το 2026

Το κυβερνητικό σχέδιο δράσης για το 2026 προβλέπει την περαιτέρω ενίσχυση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών για τη διαχείριση, την αξιοποίηση και την προστασία της περιουσίας του Δημοσίου ενώ παράλληλα θα ενταθεί η προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της δημόσιας περιουσίας, του αιγιαλού και των κοινωφελών περιουσιών.



Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται οι ακόλουθες δράσεις:

Διαχείριση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών

- βεβαίωση ηλεκτρονικού χρηματικού καταλόγου μέσω διαλειτουργικότητας με το taxisnet (ΑΑΔΕ),



- ανάπτυξη ολοκληρωμένου ψηφιακού εργαλείου από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) σε συνεργασία με το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για την αυτόματη σύνταξη των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών αναφορικά με τα δημόσια κτήματα,

- ανάπτυξη διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Κτηματολόγιο για την αναζήτηση των ακινήτων των κληρονομούμενων των σχολαζουσών κληρονομιών και για την έκδοση πιστοποιητικών ιδιοκτησίας, βαρών και διεκδικήσεων επί αυτών των ακινήτων και με το Μητρώο Πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται ευχερέστερη η αναζήτηση των στοιχείων των κληρονομούμενων και επιτυγχάνεται η ταχύτερη εκκαθάριση των κληρονομιών.

Αξιοποίηση Ακίνητης Δημόσιας Περιουσίας

- εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας με σκοπό την εναρμόνιση της αξιοποίησης των δημόσιων ακινήτων με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς αλλά και με τις βέλτιστες πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης,



- ανάπτυξη συνεργασίας και διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που διαχειρίζονται ακίνητα και



- δημιουργία ολοκληρωμένης λύσης καταγραφής, διαχείρισης και αξιοποίησης των ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου μέσω, μεταξύ άλλων, και της αναβάθμισης της υπάρχουσας πλατφόρμας αλλά και της ανάπτυξης συστήματος επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence - BI), το οποίο θα επιτρέπει τη σύνθετη ανάλυση δεδομένων και την εξαγωγή αναφορών, ενισχύοντας τη στρατηγική αξιοποίηση των πληροφοριών.

Προστασία Δημόσιας Περιουσίας

- ευρεία χρήση νέων τεχνολογικών μέσων, όπως Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ - drones) σε συνδυασμό με εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, για τη διαπίστωση παραβάσεων και την ανεύρεση καταπατήσεων σε κοινόχρηστους χώρους σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.