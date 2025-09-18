Καταπατημένα Δημοσίου: Ισχνό ενδιαφέρον από ιδιώτες για εξαγορά - Έδωσε παράταση το ΥΠΟΙΚ

Εξαιρετικά περιορισμένος είναι ο αριθμός αιτήσεων για την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου καθώς μέχρι χθες είχαν υποβληθεί 5.260, τη στιγμή που τα καταπατημένα υπολογίζονται σε περίπου 90.000, πράγμα που σημαίνει ότι μόλις το 6% των ιδιωτών εκδήλωσε ενδιαφέρον για την εξαγορά τους.

Η εξέλιξη αυτή υποχρέωσε το υπουργείο Οικονομικών να παρατείνει μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2026 την προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr ενώ η αρχική προθεσμία λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου και 31 Οκτωβρίου του 2025 ανάλογα με την περιοχή που βρίσκονται οι εκτάσεις του Δημοσίου.

Αρμόδια στελέχη εκτιμούν ότι η παράταση σε συνδυασμό με την καλύτερη ενημέρωση θα ενισχύσει το ενδιαφέρον των πολιτών, επισημαίνοντας ότι με τη νέα ρύθμιση αντιμετωπίζονται χρόνιες εκκρεμότητες, βελτιώνεται η διαχείριση ακινήτων του Δημοσίου, αυξάνονται τα έσοδα και ανοίγει ο δρόμος για την ένταξη των εκτάσεων σε αναπτυξιακά σχέδια.

Απαιτείται καταβολή παράβολου

Με βάση τη διαδικασία, η είσοδος στην πλατφόρμα για την υποβολή της αίτησης εξαγοράς γίνεται με την χρήση κωδικών Taxisnet και απαιτείται η καταβολή παράβολου ύψους 300 ευρώ το οποίο συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς ή επιστρέφεται εφόσον η αίτηση απορριφθεί.

Βασική προϋπόθεση είναι η άσκηση επί δημοσίου ακινήτου, αδιαλείπτως κατοχή:

α) επί 30 τουλάχιστον έτη με τίτλο,

β) επί 40 τουλάχιστον έτη χωρίς τίτλο, εφόσον ο αιτών χρησιμοποιεί το ακίνητο ως την κύρια κατοικία του ή ως βοηθητικό χώρο αυτής ή για να ασκεί τουριστική, βιοτεχνική, βιομηχανική, εμπορική ή αγροτική δραστηριότητα.

Επιπρόσθετα το ακίνητο θα πρέπει να έχει δηλωθεί στο έντυπο «Ε9» για τα 5 τουλάχιστον έτη που προηγούνται της αίτησης, προκειμένου να είναι σαφές ότι οι αιτούντες θεωρούσαν πως το ακίνητο είναι δικό τους.

Πώς υπολογίζεται το τίμημα

Για τον υπολογισμό του τιμήματος λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία του ακινήτου και κοινωνικά κριτήρια (για ευπαθείς ομάδες, πολύτεκνους, άτομα με αναπηρία) ενώ προβλέπονται εκπτώσεις που φτάνουν το ανώτατο μέχρι και το 80% ανάλογα με την προσωπική και οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος.

Επίσης παρέχεται έκπτωση:

- 50% αν ο ιδιώτης έχει αναγνωριστεί πρωτόδικα ως κύριος του ακινήτου.

- 50% αν ο ιδιώτης έχει αναγραφεί ως κύριος στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές και έχει ασκηθεί αγωγή από το Δημόσιο ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης αγωγής.

- 70% αν έχει ασκήσει ένδικο μέσο κατά δικαστικής απόφασης για την αναγνώριση της κυριότητας του ακινήτου έως την 31-12-2022.

- 80% επί της αντικειμενικής αξίας για ακίνητο που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του αιτούντος (ή του αρχικού δικαιοπαρόχου) ως αποτέλεσμα μαζικής εγκατάστασης πληθυσμιακών ομάδων πριν από το 1964.



Το τίμημα εξοφλείται είτε εφάπαξ με έκπτωση 10%, ή τμηματικά σε έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρώ μηνιαίως.

Τα δικαιολογητικά

Οι πολίτες που επιθυμούν να αποκτήσουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας στις καταπατημένες εκτάσεις υποβάλουν αίτηση εξαγοράς η οποία συνοδεύεται μεταξύ άλλων από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Αεροφωτογραφίες είτε του έτους 1992 ή προγενέστερες ή του 1982 ανάλογα με την περίπτωση.

- Τοπογραφικό διάγραμμα.

- Φύλλο προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας οικοπέδου η γηπέδου.

- Πράξη προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ των τελευταίων 5 ετών.

- Βεβαίωση όρων δόμησης.

- Οικοδομική άδεια εφόσον αυτή υπάρχει.

- Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος.