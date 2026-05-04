Με ευχάριστα νέα ξεκινά η εβδομάδα για 6 ζώδια σήμερα 4/5

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με μια διάθεση πιο αυθόρμητη και απελευθερωμένη, σαν να θέλουμε όλοι να σπάσουμε για λίγο το πρόγραμμα και να ακολουθήσουμε αυτό που μας λέει η καρδιά. Η Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στον Τοξότη και ενισχύει την ανάγκη για δράση, επικοινωνία, μετακινήσεις και σχέδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες. Η αντίθεσή της με την Αφροδίτη από τους Διδύμους μπορεί να φέρει απρόβλεπτες συζητήσεις, προτάσεις ή μικρά διλήμματα μέσα στη μέρα, όμως παράλληλα δημιουργεί έντονη κινητικότητα και ενδιαφέρουσες εξελίξεις.

Το βραδινό τρίγωνο της Σελήνης με τον Άρη από τον Κριό χαρίζει ενέργεια, ενθουσιασμό και την τόλμη να πάρουμε πρωτοβουλίες. Πιο έντονα αυτή την αυθόρμητη και δραστήρια ενέργεια θα τη βιώσουν τα ζώδια του αέρα και της φωτιάς του δεύτερου δεκαημέρου, δηλαδή Κριοί, Λέοντες, Τοξότες, Δίδυμοι, Ζυγοί και Υδροχόοι που έχουν γεννηθεί περίπου από 1 έως 10 Απριλίου, 3 έως 12 Αυγούστου, 3 έως 12 Δεκεμβρίου, 31 Μαΐου έως 9 Ιουνίου, 3 έως 12 Οκτωβρίου και 31 Ιανουαρίου έως 9 Φεβρουαρίου. Για αυτούς η μέρα κρύβει κίνηση, ιδέες και ξαφνικές ευκαιρίες.

Κριός – Δευτέρα με κέφι και ενθουσιασμό

Κριέ μου, καλωσορίζεις τη νέα εβδομάδα με κέφι, ενθουσιασμό και αυθορμητισμό! Για σήμερα Δευτέρα η Σελήνη από τον Τοξότη εντείνει τις επεκτατικές σου διαθέσεις και η μέρα είναι γεμάτη επαφές, ειδήσεις, σχέδια που αφορούν το μέλλον – είτε της εργασίας , είτε προγραμμάτων που κάνεις για κάποια μετακίνηση-! Η αντίθεση της Σελήνης με την Αφροδίτη από τους Διδύμους, προσφέρει την προοπτική για μία οικονομική συμφωνία ή για την οργάνωση μίας ψυχαγωγικής δραστηριότητας! Το βραδάκι το τρίγωνο της Σελήνης, με τον Άρη από το ζώδιο σου, φέρνει αισιόδοξες εξελίξεις, ή και επικοινωνίες που σε κάνουν να βρίσκεσαι σε ετοιμότητα για δράση!

AstroTip: Αξιοποίησε τις ιδέες σου!

Ταύρος – Σκέψεις και αποφάσεις για τα οικονομικά

Η Δευτέρα ξεκινά για σένα με πιο βαριές σκέψεις και την ανάγκη να τακτοποιήσεις πρακτικά ζητήματα φίλε μου Ταύρε! ΗΣελήνη από τον Τοξότη στρέφει το ενδιαφέρον σου σε οικονομικές υποχρεώσεις, συμφωνίες ή θέματα που σχετίζονται με κοινά οικονομικά. Η αντίθεσή της με την Αφροδίτη από τους Διδύμους μπορεί να φέρει μια συζήτηση για χρήματα ή μια πρόταση που χρειάζεται προσεκτική σκέψη. Ωστόσο, το βραδινό τρίγωνο της Σελήνης με τον Άρη από τον Κριό σου δίνει την αποφασιστικότητα να πάρεις πρωτοβουλία και να κλείσεις μια εκκρεμότητα.

AstroTip: Μην φοβηθείς να πάρεις μια πρακτική απόφαση που θα σε ανακουφίσει.

Δίδυμοι – Οι σχέσεις παίρνουν πρωταγωνιστικό ρόλο

Η εβδομάδα ξεκινά με έντονη κινητικότητα γύρω από τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Δίδυμέ μου, η Σελήνη στον Τοξότη φωτίζει τον τομέα των επαφών σου και η αντίθεσή της με την Αφροδίτη από το ζώδιό σου φέρνει μια συζήτηση που μπορεί να ξεκαθαρίσει τα συναισθήματα ή τις προθέσεις ενός ανθρώπου. Σήμερα Δευτέρα ίσως προκύψει μια συνάντηση ή ένα μήνυμα που σε βάζει σε σκέψεις για το επόμενο βήμα σε μια σχέση. Το βραδινό τρίγωνο της Σελήνης με τον Άρη φέρνει ενθουσιασμό και μια ιδέα για έξοδο ή δραστηριότητα με φίλους.

AstroTip: Άκουσε προσεκτικά τι σου λένε οι άλλοι – πίσω από τις λέξεις κρύβονται απαντήσεις.

Καρκίνος – Μια μέρα γεμάτη υποχρεώσεις αλλά και λύσεις

Η Δευτέρα σε βρίσκει με αρκετές υποχρεώσεις, αλλά και με τη διάθεση να τακτοποιήσεις όσα έχουν μείνει πίσω Καρκίνε μου! Η Σελήνη από τον Τοξότη σε κινητοποιεί να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητα και την εργασία σου. Η αντίθεσή της με την Αφροδίτη μπορεί να φέρει μια μικρή ένταση ή μια συναισθηματική σκέψη που σε απασχολεί. Ωστόσο, το τρίγωνο της Σελήνης με τον Άρη το βράδυ σου δίνει δύναμη και αποφασιστικότητα να προχωρήσεις ένα επαγγελματικό θέμα ή να πάρεις μια πρωτοβουλία που σε βοηθά να νιώσεις πιο σίγουρος.

AstroTip: Κάθε μικρή πρόοδος σήμερα χτίζει μεγαλύτερη σταθερότητα για αύριο.

Λέων – Έμπνευση, φλερτ και δημιουργικότητα

Η Δευτέρα ξεκινά για σένα Λιοντάρι μου με μια πιο χαρούμενη και δημιουργική διάθεση. Η Σελήνη στον Τοξότη ενεργοποιεί τον τομέα της χαράς, του έρωτα και της δημιουργικής έκφρασης. Η αντίθεσή της με την Αφροδίτη από τους Διδύμους μπορεί να φέρει μια απρόσμενη συζήτηση με φίλο ή ένα φλερτ που σε κάνει να χαμογελάς. Σήμερα μπορεί επίσης να οργανώσεις μια έξοδο ή να κάνεις σχέδια για κάτι που σε ενθουσιάζει. Το τρίγωνο της Σελήνης με τον Άρη το βράδυ φέρνει αισιοδοξία και μια ιδέα που σε παρακινεί να κινηθείς πιο δυναμικά.

AstroTip: Άφησε τον ενθουσιασμό σου να σε οδηγήσει σε κάτι όμορφο.

Παρθένος – Το σπίτι και οι άνθρωποί σου στο επίκεντρο

Η εβδομάδα ξεκινά με τη σκέψη σου στραμμένη σε ζητήματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια Παρθένε μου, καθώς η Σελήνη στον Τοξότη ενεργοποιεί αυτόν τον τομέα! Μπορεί να προκύψει μια συζήτηση ή μια μικρή αλλαγή σε κάποιο οικογενειακό σχέδιο. Η αντίθεσή της με την Αφροδίτη από τους Διδύμους ίσως φέρει ένα δίλημμα ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και στις προσωπικές σου ανάγκες. Ωστόσο το βραδινό τρίγωνο της Σελήνης με τον Άρη σε βοηθά να βρεις πρακτικές λύσεις και να πάρεις μια πρωτοβουλία που αποκαθιστά την ισορροπία. AstroTip: Όταν οργανώνεις σωστά τις προτεραιότητές σου, όλα μπαίνουν στη θέση τους.

Ζυγός – Επαφές και ειδήσεις που αλλάζουν το πρόγραμμα

Η σημερινή Δευτέρα ξεκινά με έντονη κινητικότητα και πολλές επικοινωνίες για σένα Ζυγέ μου! Η Σελήνη στον Τοξότη φέρνει τηλεφωνήματα, μηνύματα και συναντήσεις που μπορεί να αλλάξουν τα σχέδιά σου μέσα στη μέρα. Η αντίθεσή της με την Αφροδίτη από τους Διδύμους ίσως φέρει μια κουβέντα για ταξίδι, σπουδές ή ένα σχέδιο που αφορά το μέλλον. Το βραδάκι το τρίγωνο της Σελήνης με τον Άρη βοηθά να υπάρξει πρόοδος σε συνεργασία ή σε μια σημαντική συζήτηση με σύντροφο ή συνεργάτη. AstroTip: Μια πληροφορία που θα ακούσεις σήμερα μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη.

Σκορπιός – Οικονομικά και πρακτικές αποφάσεις

Η Δευτέρα σε βρίσκει με την ανάγκη να τακτοποιήσεις ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και τα οικονομικά σου. Σκορπιέ μου, η Σελήνη στον Τοξότη στρέφει το ενδιαφέρον σου σε συμφωνίες, πληρωμές ή πρακτικές αποφάσεις. Η αντίθεσή της με την Αφροδίτη από τους Διδύμους μπορεί να φέρει μια συζήτηση για χρήματα ή μια αναθεώρηση σε κοινό οικονομικό σχέδιο. Το βραδάκι όμως το τρίγωνο της Σελήνης με τον Άρη από τον Κριό σου δίνει αποφασιστικότητα και σε βοηθά να κινηθείς πιο δυναμικά για να λύσεις μια εκκρεμότητα. AstroTip: Η πρακτική σκέψη σήμερα είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σου.

Τοξότης – Εσύ στο επίκεντρο των εξελίξεων

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με τη Σελήνη στο ζώδιό σου να σου δίνει έντονη ενέργεια και διάθεση για δράση αγαπητέ μου Τοξότη μου! Για σήμερα Δευτέρα λοιπόν έχεις την ανάγκη να κινηθείς, να πάρεις πρωτοβουλίες και να εκφράσεις αυτά που σκέφτεσαι. Η αντίθεση της Σελήνης με την Αφροδίτη από τους Διδύμους μπορεί να φέρει μια έντονη συζήτηση με σύντροφο ή συνεργάτη, αλλά και την ευκαιρία να ξεκαθαρίσεις μια κατάσταση. Το βράδυ το τρίγωνο της Σελήνης με τον Άρη από τον Κριό σε κάνει να βρίσκεσαι σε ενθουσιασμό, δημιουργικότητα ενώ αν είσαι ελεύθερος είναι πολύ πιθανό κάποιο νέο φλερτ. AstroTip: Πίστεψε στον εαυτό σου και προχώρησε μπροστά με τόλμη.

Αιγόκερως – Μια μέρα για παρατήρηση και προετοιμασία

Η Δευτέρα σε βρίσκει πιο σκεπτικό και με την ανάγκη να κινηθείς λίγο πιο προσεκτικά Αιγόκερέ μου! Η Σελήνη στον Τοξότη σε ωθεί να κάνεις έναν μικρό απολογισμό για τα σχέδια και τις υποχρεώσεις που έχεις μπροστά σου. Η αντίθεσή της με την Αφροδίτη από τους Διδύμους μπορεί να φέρει μια μικρή αναστάτωση στο πρόγραμμα της δουλειάς ή της καθημερινότητάς σου. Ωστόσο το βραδινό τρίγωνο της Σελήνης με τον Άρη από τον Κριό σου δίνει την ενέργεια να πάρεις μια απόφαση για θέμα που αφορά το σπίτι ή την οικογένεια. AstroTip: Μερικές φορές η καλύτερη κίνηση είναι να παρατηρήσεις πριν δράσεις.

Υδροχόος – Φίλοι και σχέδια που σε κινητοποιούν

Η εβδομάδα ξεκινά για σένα με έντονη κοινωνικότητα και διάθεση για επικοινωνία. Υδροχόε μου, η Σελήνη στον Τοξότη ενεργοποιεί τον τομέα των φίλων και των στόχων σου. Η αντίθεσή της με την Αφροδίτη από τους Διδύμους μπορεί να φέρει μια ξαφνική πρόσκληση, μια ιδέα για έξοδο ή μια συζήτηση που αφορά ένα δημιουργικό σχέδιο. Για σήμερα Δευτέρα λοιπόν είναι πολύ πιθανό να συναντήσεις ανθρώπους που σε εμπνέουν ή να οργανώσεις κάτι που σε γεμίζει ενθουσιασμό. Το βράδυ το τρίγωνο της Σελήνης με τον Άρη φέρνει γρήγορες εξελίξεις σε επικοινωνίες. AstroTip: Οι σωστές ιδέες γεννιούνται μέσα από συζητήσεις με ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν.

Ιχθύες – Σκέψεις για καριέρα και επόμενα βήματα

Η Δευτέρα σε βρίσκει με το μυαλό στραμμένο στα επαγγελματικά και στις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά σου Ιχθύ μου! Με την Σελήνη στον Τοξότη να ενεργοποιεί τον τομέα της καριέρας να αναμένεις ότι θα υπάρξει κάποια συζήτηση ή μια είδηση που θα σε βάλει σε σκέψεις για το επόμενο βήμα. Η αντίθεσή της με την Αφροδίτη από τους Διδύμους ίσως δημιουργήσει ένα μικρό δίλημμα ανάμεσα στις επαγγελματικές φιλοδοξίες και στις ανάγκες του σπιτιού. Το βραδάκι το τρίγωνο της Σελήνης με τον Άρη σου δίνει την αποφασιστικότητα να κινηθείς πιο δυναμικά για ένα οικονομικό ή επαγγελματικό θέμα. AstroTip: Η πίστη στις δυνατότητές σου είναι το πρώτο βήμα προς την επιτυχία.