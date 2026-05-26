Με εύφλεκτες διαθέσεις είναι 4 ζώδια σήμερα 26/5

Η Τρίτη 26 Μαΐου είναι αναμφίβολα μία από τις πιο έντονες και απαιτητικές ημέρες αυτού του μήνα, καθώς ο Άρης από το ζώδιο του Ταύρου σχηματίζει σκληρό τετράγωνο με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο. Πρόκειται για μία όψη που προκαλεί συγκρούσεις, πείσμα, παιχνίδια εξουσίας, οικονομικές πιέσεις αλλά και ξεσπάσματα που δύσκολα συγκρατούνται. Η ανάγκη να επιβληθούμε, να ελέγξουμε καταστάσεις ή να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας γίνεται πιο έντονη, όμως οι υπερβολικές αντιδράσεις μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε ρήξεις. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τα ζώδια του σταθερού σταυρού, δηλαδή Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους που έχουν γεννηθεί στις 24 έως 28 Απριλίου, 27 έως 31 Ιουλίου, 27 έως 31 Οκτωβρίου και 24 έως 28 Ιανουαρίου αντίστοιχα. Η ημέρα απαιτεί ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση και αποφυγή οικονομικών ή συναισθηματικών ακραίων αποφάσεων, γιατί οι ισορροπίες μπορούν πολύ εύκολα να χαθούν.

Κριός – Θίγονται τα οικονομικά σου συμφέροντα

Σήμερα Κριέ μου διανύουμε μία από τις δύσκολες μέρες του Μάη, καθώς ο κυβερνήτης πλανήτης του ζωδίου σου ο Άρης, σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο! Η όψη αυτή αναμένεται να φέρει γεγονότα που θα ταράξουν την καθημερινότητά σου και θα αφορούν κυρίως τον οικονομικό σου τομέα. Αισθάνεσαι πως τα συμφέροντά σου θίγονται, ότι κάποιος προσπαθεί με δόλιο τρόπο να επωφεληθεί ή και να σε «ρίξει» οικονομικά! Θα χρειαστεί να είσαι ιδιαίτερα προσεχτικός και εγκρατής στις οικονομικές κινήσεις και επιλογές σου!

AstroTip: Μην μπαίνεις σε παιχνίδια ανταγωνισμού και μην αφήνεις τον θυμό να σε κυριεύσει!

Ταύρος – Ένταση στις σχέσεις και στις συνεργασίες



Από το πρωί της Τρίτης φίλε μου Ταύρε νιώθεις πως οι άνθρωποι γύρω σου δοκιμάζουν τα όριά σου και αυτό δεν περνά απαρατήρητο. Ο Άρης από το ζώδιό σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο και η ημέρα φέρνει πιέσεις σε σχέσεις, συνεργασίες αλλά και σε επαγγελματικές υποχρεώσεις που σε βαραίνουν εδώ και καιρό. Κάποιος μπορεί να επιχειρήσει να σου επιβληθεί ή να ασκήσει έλεγχο πάνω στις αποφάσεις σου και αυτό προκαλεί εκνευρισμό και αντιδράσεις. Απόφυγε τις ακραίες αντιπαραθέσεις και κράτησε χαμηλούς τόνους ιδιαίτερα σε επαγγελματικές επαφές.

AstroTip: Μην παίρνεις αποφάσεις πάνω στον θυμό ή στην ανάγκη να αποδείξεις κάτι στους άλλους!

Δίδυμοι – Παρασκήνιο και ψυχολογική πίεση



Η Τρίτη αγαπητέ μου Δίδυμε σε φέρνει αντιμέτωπο με έντονο παρασκήνιο, μυστικά ή ανθρώπους που δεν λειτουργούν ξεκάθαρα απέναντί σου. Το τετράγωνο Άρη – Πλούτωνα σε κουράζει ψυχολογικά και δημιουργεί πίεση στην καθημερινότητά σου, κυρίως μέσα από υποχρεώσεις, άγχος ή ξαφνικές εξελίξεις που σε αναγκάζουν να αλλάξεις πρόγραμμα. Κάποια λόγια που θα ακούσεις σήμερα μπορεί να σε θυμώσουν έντονα, όμως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για ξεσπάσματα ή βιαστικές κινήσεις. Πρόσεξε ιδιαίτερα και την υγεία ή την φυσική σου κατάσταση γιατί η κούραση συσσωρεύεται επικίνδυνα.

AstroTip: Κράτησε αποστάσεις από ανθρώπους που μεταφέρουν ένταση, κουτσομπολιό ή αρνητισμό.

Καρκίνος – Φίλοι, οικονομικά και απογοητεύσεις



Στη σημερινή ημέρα Καρκίνε μου φαίνεται πως κάποιο πρόσωπο από το φιλικό ή κοινωνικό σου περιβάλλον σε προβληματίζει έντονα και σε κάνει να νιώθεις πως δεν μπορείς να εμπιστευτείς εύκολα τις προθέσεις του. Το τετράγωνο του Άρη με τον Πλούτωνα φέρνει ένταση σε οικονομικά ζητήματα, οφειλές ή χρήματα που συνδέονται με τρίτους και ίσως χρειαστεί να υπερασπιστείς τα δικαιώματα και τα συμφέροντά σου. Δεν αποκλείεται επίσης να υπάρξει σύγκρουση για ένα οικονομικό θέμα μέσα σε μία συνεργασία ή ακόμα και μέσα σε μία φιλία. Μην αφήσεις το πείσμα να δυναμιτίσει περισσότερο το κλίμα.

AstroTip: Απόφυγε οικονομικά ρίσκα και μην ανοίγεις θέματα που ξέρεις ότι θα οδηγήσουν σε έκρηξη.

Λέων – Επαγγελματικές κόντρες και πίεση στις σχέσεις



Η μέρα αγαπητέ μου Λέοντα έχει ένταση και απαιτεί ψυχραιμία καθώς το τετράγωνο Άρη – Πλούτωνα επηρεάζει άμεσα το ζώδιο σου και προκαλεί δυνατές συγκρούσεις σε σχέσεις, συνεργασίες αλλά και στον επαγγελματικό σου χώρο. Νιώθεις πως κάποιοι αμφισβητούν τις ικανότητές σου ή προσπαθούν να επιβάλουν τους δικούς τους όρους και αυτό σε εξοργίζει. Σήμερα είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν πιεστικές εξελίξεις σε μία συνεργασία ή ακόμα και μία απότομη ρήξη αν το κλίμα ήταν ήδη τεταμένο. Χρειάζεται προσοχή και στην προσωπική σου ζωή γιατί οι εγωισμοί μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε μεγάλες παρεξηγήσεις.

AstroTip: Μην λειτουργήσεις από ανάγκη ελέγχου γιατί η ένταση θα επιστρέψει πολλαπλάσια.

Παρθένος – Ένταση στην καθημερινότητα και στις υποχρεώσεις



Το ζώδιο σου για σήμερα Τρίτη αγαπητέ μου Παρθένε μπαίνει σε μία διαδικασία πίεσης και εξάντλησης, καθώς οι απαιτήσεις της ημέρας αυξάνονται απότομα και εσύ αισθάνεσαι πως δεν προλαβαίνεις να ανταποκριθείς σε όλα. Το τετράγωνο Άρη – Πλούτωνα φέρνει αναστάτωση σε επαγγελματικές υποχρεώσεις, σε θέματα δουλειάς αλλά και στην καθημερινή σου ρουτίνα. Δεν αποκλείεται να υπάρξει ένταση με συνεργάτη ή να νιώσεις ότι κάποιος σε πιέζει υπερβολικά για αποτελέσματα. Η κούραση σήμερα γίνεται πιο έντονη και χρειάζεται προσοχή και στη φυσική σου κατάσταση.

AstroTip: Μην φορτώνεσαι περισσότερα από όσα αντέχεις και απόφυγε τις εμμονές με την τελειότητα.

Ζυγός – Πάθη, ζήλιες και συναισθηματικές εντάσεις



Από νωρίς σήμερα Τρίτη Ζυγέ μου η διάθεσή σου γίνεται πιο παθιασμένη αλλά και πιο ακραία, καθώς το τετράγωνο Άρη – Πλούτωνα φέρνει έντονες εξελίξεις στα αισθηματικά σου και αναμοχλεύει βαθιά συναισθήματα. Ένα ερωτικό θέμα μπορεί να σε απασχολήσει υπερβολικά ή να υπάρξει μία σκηνή ζήλιας, κτητικότητας ή ελέγχου που θα δημιουργήσει ένταση στις σχέσεις σου. Αν είσαι γονιός, χρειάζεται περισσότερη υπομονή και με ζητήματα που αφορούν τα παιδιά. Παράλληλα, απόφυγε οικονομικά ρίσκα ή παρορμητικές αγορές γιατί η ημέρα σε ωθεί σε υπερβολές

AstroTip: Προσπάθησε να ελέγξεις τις αντιδράσεις σου πριν ειπωθούν λόγια που δύσκολα μαζεύονται.

Σκορπιός – Πίεση στο σπίτι και στις προσωπικές σχέσεις



Σήμερα Σκορπιέ μου το κλίμα γίνεται αρκετά βαρύ και φορτισμένο συναισθηματικά, αφού το τετράγωνο Άρη – Πλούτωνα ενεργοποιεί οικογενειακά ζητήματα, θέματα σπιτιού αλλά και πιέσεις μέσα στις προσωπικές σου σχέσεις. Μπορεί να υπάρξει ένταση με άτομο της οικογένειας ή να χρειαστεί να αντιμετωπίσεις μία κατάσταση που εδώ και καιρό απέφευγες. Η ανάγκη σου να έχεις τον έλεγχο των καταστάσεων γίνεται πιο έντονη και αυτό μπορεί να δημιουργήσει αντιπαραθέσεις. Παράλληλα, επηρεάζεται και η ψυχολογία σου, γι’ αυτό προσπάθησε να μη λειτουργήσεις παρορμητικά ή από θυμό.

AstroTip: Μην προσπαθείς να επιβάλεις τη γνώμη σου με πίεση γιατί το αποτέλεσμα θα σε κουράσει περισσότερο.

Τοξότης – Νεύρα, μετακινήσεις και δύσκολες συζητήσεις



Η ημέρα φίλε μου Τοξότη κινείται σε γρήγορους αλλά αρκετά πιεστικούς ρυθμούς και το τετράγωνο Άρη – Πλούτωνα φέρνει εκνευρισμό στην επικοινωνία και στις επαφές σου. Προσοχή χρειάζεται σε μετακινήσεις, σε συζητήσεις αλλά και σε συμφωνίες γιατί εύκολα μπορεί να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις ή λεκτικές συγκρούσεις. Κάποιο άτομο σήμερα ίσως σε προκαλέσει με τη στάση ή τα λόγια του και εσύ δύσκολα θα συγκρατήσεις την έντασή σου. Παράλληλα, οι πολλές υποχρεώσεις και το άγχος της ημέρας σε κουράζουν περισσότερο από όσο υπολογίζεις. Απόφυγε επίσης βιαστικές κινήσεις ή απρόσεκτες αποφάσεις.

AstroTip: Μην επιμένεις να έχεις πάντα τον τελευταίο λόγο γιατί αυτό θα δυναμιτίσει το κλίμα.

Αιγόκερως – Οικονομικές πιέσεις και ανασφάλεια



Η σημερινή ημέρα αγαπητέ μου Αιγόκερε φέρνει έντονο άγχος γύρω από οικονομικά ζητήματα και υποχρεώσεις που δεν μπορούν πλέον να περιμένουν. Το τετράγωνο Άρη – Πλούτωνα δημιουργεί πίεση σε έσοδα, πληρωμές ή οικονομικές συμφωνίες και μπορεί να αισθανθείς πως κάποιος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την καλή σου πρόθεση ή να επιβάλει τους δικούς του όρους. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε έξοδα, αγορές αλλά και σε επαγγελματικές διαπραγματεύσεις γιατί το κλίμα γίνεται εύκολα ανταγωνιστικό. Παράλληλα, η ανασφάλεια αυξάνει τον εκνευρισμό σου και σε κάνει πιο απότομο στις αντιδράσεις σου.

AstroTip: Κράτησε ψυχραιμία και μην λειτουργήσεις φοβικά απέναντι σε οικονομικές εξελίξεις.

Υδροχόος – Συγκρούσεις και προσωπικές ανατροπές



Σήμερα Υδροχόε μου βρίσκεσαι στο επίκεντρο έντονων εξελίξεων, καθώς ο Πλούτωνας από το ζώδιό σου δέχεται το πιεστικό τετράγωνο του Άρη από τον Ταύρο και η ημέρα προκαλεί αναστάτωση τόσο στην προσωπική όσο και στην οικογενειακή σου ζωή. Κάποιο πρόσωπο μπορεί να προσπαθήσει να σε πιέσει, να σε ελέγξει ή να σου επιβάλει αποφάσεις που δεν σε εκφράζουν και αυτό θα φέρει ισχυρές αντιδράσεις. Παλιές εντάσεις επανέρχονται στην επιφάνεια και μία σχέση ή συνεργασία δοκιμάζεται αρκετά. Χρειάζεται επίσης προσοχή σε θέματα σπιτιού ή σε ξαφνικά γεγονότα μέσα στην οικογένεια. AstroTip: Μην απαντάς σε προκλήσεις με ακραίο τρόπο γιατί οι ισορροπίες είναι εύθραυστες.

Ιχθύες – Άγχος, παρασκήνιο και ψυχολογική φόρτιση



Η Τρίτη αγαπητέ μου Ιχθύ φέρνει έντονη ψυχολογική πίεση στο ζώδιο σου και σε κάνει να αισθάνεσαι πως κάτι κινείται παρασκηνιακά χωρίς να μπορείς εύκολα να το ελέγξεις. Το τετράγωνο Άρη – Πλούτωνα δημιουργεί εκνευρισμό στην επικοινωνία, μπερδεμένες συζητήσεις αλλά και αποκαλύψεις που μπορεί να σε ταράξουν περισσότερο από όσο περίμενες. Προσοχή χρειάζεται και στις μετακινήσεις ή στις επαφές σου γιατί η ένταση της ημέρας προκαλεί βιασύνη, παρορμητισμό και λάθη. Κάποια λόγια σήμερα ίσως σε πληγώσουν ή σε κάνουν να απομακρυνθείς από άτομα που δεν εμπιστεύεσαι πια.

AstroTip: Μείνε μακριά από κουτσομπολιά, ίντριγκες και ανθρώπους που απορροφούν την ενέργειά σου.