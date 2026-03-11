Με Foton και μία πανελλήνια πρεμιέρα το FMS Group στην έκθεση Agrotica 2026

Στο περίπτερο του ομίλου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα σύγχρονα pick-up της Foton Motor, τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούν ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά επαγγελματικών οχημάτων.

Κεντρικό ρόλο στην παρουσία του FMS Group θα έχει το Foton Tunland G7, ένα σύγχρονο pick-up σχεδιασμένο για επαγγελματική χρήση αλλά και καθημερινή μετακίνηση. Το μοντέλο διαθέτει ισχυρό turbo diesel κινητήρα 2.0 λίτρων, σύγχρονο σύστημα τετρακίνησης και υψηλές δυνατότητες φόρτωσης και ρυμούλκησης. Η κατασκευή του πλαισίου τύπου σκάλας προσφέρει μεγάλη αντοχή σε δύσκολες συνθήκες εργασίας, ενώ το σύγχρονο εσωτερικό με ψηφιακές οθόνες και συστήματα υποβοήθησης οδηγού εξασφαλίζει άνεση και ασφάλεια.

Δίπλα του θα βρίσκεται το «Pick-up of the Year» για την Ελλάδα το νέο Foton Tunland V9. Το V9 συνδυάζει υψηλή ισχύ, προηγμένη τεχνολογία και premium χαρακτήρα. Εφοδιάζεται με σύγχρονο υβριδικό diesel σύστημα 2.0 λίτρων, αυτόματο κιβώτιο και εξελιγμένη τετρακίνηση, ενώ διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας που το τοποθετεί ανάμεσα στα πιο σύγχρονα pick-up της κατηγορίας.

Η μεγάλη έκπληξη όμως της παρουσίας του FMS Group στην Agrotica 2026 είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση στην Ελλάδα του νέου σκληροτράχηλου off-road μοντέλου BAW 212.

Το νέο 212 αποτελεί ένα αυθεντικό off-road όχημα με ξεκάθαρο χαρακτήρα περιπέτειας και επαγγελματικής αντοχής. Διαθέτει πλαίσιο τύπου σκάλας, κοντές σχέσεις μετάδοσης, τετρακίνηση με επιλογέα και υψηλές γωνίες προσέγγισης και διαφυγής, στοιχεία που το καθιστούν ιδανικό για δύσκολες διαδρομές, αγροτικές εργασίες και αποστολές σε απαιτητικά εδάφη.

Το μοντέλο εξοπλίζεται με σύγχρονο turbo κινητήρα diesel 2.0 λίτρων, αποδίδοντας ισχύ 170 ίππων, ενώ συνδυάζεται με 8τάχυτο αυτόματο κιβώτιο και σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου εκτός δρόμου. Το νέο 212 αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στην ελληνική αγορά το καλοκαίρι, αποτελώντας μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρόταση για όσους αναζητούν ένα αυθεντικό off-road όχημα νέας γενιάς.

Η συμμετοχή του FMS Group στην Agrotica 2026 επιβεβαιώνει τη στρατηγική του ομίλου να προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης και εργασίας για τον αγροτικό και επαγγελματικό κόσμο, συνδυάζοντας αντοχή, τεχνολογία και υψηλή απόδοση. Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τα οχήματα, να ενημερωθούν για τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και να συζητήσουν με τα στελέχη του ομίλου για τις δυνατότητες που προσφέρουν στις πραγματικές συνθήκες εργασίας της ελληνικής υπαίθρου.

Agrotica 2026

FMS GROUP Περίπτερο NO 06 δίπλα στο κτήριο Β10

Ωράριο: Πέμπτη 12, Παρασκευή 13 & Κυριακή 14/3: 10:00-19:00

Σάββατο 15/3: 10:00-20:00.