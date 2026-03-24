Το FMS Group στην Agrotica 2026

Το FMS Group έδωσε δυναμικό «παρών» στην έκθεση Agrotica 2026 στη Θεσσαλονίκη, τη μεγαλύτερη διοργάνωση του αγροτικού τομέα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρουσιάζοντας μία ολοκληρωμένη γκάμα σύγχρονων επαγγελματικών οχημάτων και επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του για ισχυρή ανάπτυξη στην ελληνική αγορά.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν τα νέα pick-up της Foton, Tunland G7 και Tunland V9, καθώς και η πρώτη δημόσια εμφάνιση στην Ελλάδα του σκληροτράχηλου off-road BAW 212. Η παρουσία του ομίλου χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα μεγάλη προσέλευση επαγγελματιών του κλάδου, αγροτών και ανθρώπων της αγοράς, οι οποίοι έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τις δυνατότητες των οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Το νέο Foton Tunland G7 αποτελεί μία σύγχρονη πρόταση στην κατηγορία των επαγγελματικών pick-up, με turbo diesel κινητήρα 2.0 λίτρων, σύστημα τετρακίνησης και υψηλές δυνατότητες φόρτωσης και ρυμούλκησης. Η κατασκευή με πλαίσιο τύπου σκάλας εξασφαλίζει αντοχή σε σκληρή χρήση, ενώ το σύγχρονο εσωτερικό με ψηφιακές λειτουργίες και συστήματα υποβοήθησης οδηγού ενισχύει την καθημερινή εργονομία και ασφάλεια.

Δίπλα του, το νέο Foton Tunland V9 επιβεβαιώνει τη μετάβαση των pick-up σε μία πιο εξελιγμένη και πολυδιάστατη κατηγορία. Με υβριδικό diesel σύστημα 2.0 λίτρων, αυτόματο κιβώτιο και προηγμένη τετρακίνηση, συνδυάζει υψηλή ισχύ με τεχνολογία και άνεση, ενώ ο πλούσιος εξοπλισμός του το τοποθετεί ανάμεσα στις πιο σύγχρονες προτάσεις της αγοράς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και το BAW 212, ένα αυθεντικό off-road όχημα σχεδιασμένο για σκληρή χρήση. Με πλαίσιο τύπου σκάλας, κοντές σχέσεις μετάδοσης, τετρακίνηση με επιλογέα και μεγάλες γωνίες προσέγγισης και διαφυγής, αποτελεί εργαλείο για απαιτητικές αποστολές εκτός δρόμου. Εξοπλίζεται με turbo diesel κινητήρα 2.0 λίτρων απόδοσης 170 ίππων και αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων, προσφέροντας υψηλή ροπή και αξιοπιστία σε δύσκολα τερέν.