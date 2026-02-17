Με «μανιφέστο» για τα ελληνοτουρκικά στον Τασούλα ο Σαμαράς

Ένα «μανιφέστο» για τα ελληνοτουρκικά με το οποίο θέλησε να αποδομήσει την πρόσφατη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα, εμφανίστηκε στο προεδρικό Μέγαρο ο Αντώνης Σαμαράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, ο πρώην πρωθυπουργός επανέλαβε μία προς μία τις ενστάσεις και τις διαφωνίες του για την ασκούμενη εξωτερική πολιτική εκφράζοντας ανησυχία για τα εθνικά θέματα.

«Έχει κατανοήσει η κυβέρνηση ότι με συνεχείες αναφορές στη δήθεν «θετική ατζέντα» και με την επίκληση της συνθήκης των Αθηνών περί φιλίας, «ξεπλένει» ουσιαστικά την Τουρκία στα μάτια της διεθνούς πολιτικής σκηνής και της κοινής γνώμης;» είπε, κατά πληροφορίες, ο κ. Σαμαράς.

O κ. Σαμαράς εξέφρασε επίσης σοβαρές ενστάσεις για τα όσα ειπώθηκαν στην Άγκυρα και στην αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στην επίλυση διαφορών σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, υπενθυμίζοντας ότι θέση της Ελλάδας είναι ότι η μια και μόνη διαφορά μπορεί να επιλυθεί στη Χάγη κάτι που ωστόσο δεν φαίνεται στον ορίζοντα από τη στιγμή που η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το Δίκαιο της Θάλασσας.

Ο πρώην πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης προβληματισμούς για τις εξελίξεις στα ενεργειακά και το ρόλο που επιχειρεί να παίξει η Τουρκία μέσα από προκλήσεις όπως εκείνη στην Κάσο εκτιμώντας πως ενδεχομένως αυτό να οδηγεί σε συνδιαχείριση των ενεργειακών πηγών σε Αιγαίο και Ανατολή Μεσόγειο.

Αίσθηση προκαλεί η άποψη που φέρεται να εξέφρασε ο κ. Σαμαράς ως προς το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας πως η Ελλάδα θα έπρεπε εξαρχής να πάρει μέρος από τη στιγμή που στο τραπέζι θα κάθονται Κύπρος, Ισραήλ, Τουρκία και άλλες χώρες.