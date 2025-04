Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 9ο Wealth Management Forum στην Αθήνα

Με θέμα «The Next Generation of Wealth: Understanding and Serving Tomorrow’s High-Net-Worth Clients», το forum συγκέντρωσε κορυφαίες προσωπικότητες του κλάδου για να διερευνήσουν τις τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του wealth management.

Κύρια σημεία του Forum περιλάμβαναν:

Συζητήσεις γύρω από τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και τις παγκόσμιες αγορές

Πρωτοποριακές απόψεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), ESG και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Εξελισσόμενες στρατηγικές στα family offices και στο private banking

Οι αξίες και οι προσδοκίες των Millennials και της Generation Z

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες σε όλους τους ομιλητές και συμμετέχοντες του 9ου Wealth Management Forum για τη σημαντική συμβολή και την ενεργή συμμετοχή τους.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους: Ευστράτιο Γουδινάκο, Tilmann Galler, Δρ. Ηλία Λεκκό, Αλέξανδρο Χριστοδουλάκη, Κώστα Μεταξά, Άκη Κατσαρό, Αλέξανδρο Χατζόπουλο, Λία Πιτταούλη και Δανιήλ Μαναίλογλου.

Πάνελ I: Navigating Uncertain Waters

Ο Tilmann Galler, Global Market Strategist της J.P. Morgan Asset Management, παρουσίασε τις γεωπολιτικές και μακροοικονομικές εξελίξεις που διαμορφώνουν τον επενδυτικό χάρτη του 2025, εστιάζοντας στις επιδράσεις από τις εμπορικές πολιτικές, τον πληθωρισμό και τα επιτόκια. Ακολούθησε ο Δρ. Ηλίας Λεκκός, Chief Economist της Τράπεζας Πειραιώς, ο οποίος ανέλυσε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας με έμφαση στην επενδυτική στρατηγική των επιχειρήσεων και την ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικότητας και χρηματοδότησης. Το πάνελ ολοκληρώθηκε με ζωντανή συζήτηση με το κοινό.

Πάνελ II: AI, Digital Transformation, and the Future of Wealth Management

Οι Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης (CEO, Wealthyhood) και Κώστας Μεταξάς (CEO, KM cube & Alpha Tensor) συζήτησαν τις πρακτικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση πλούτου. Ανέπτυξαν παραδείγματα αυτοματοποίησης ροών, δυναμικής αξιολόγησης ρίσκου και χρήσης εργαλείων LLMs για την ενίσχυση της εμπειρίας του πελάτη. Τόνισαν ότι η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τον σύμβουλο αλλά ενισχύει τον ρόλο του, επιτρέποντας καλύτερη εξατομίκευση και εξοικονόμηση χρόνου.

Πάνελ III: The Role of Family Offices and Private Banking

Ο Αλέξανδρος Χατζόπουλος (Deep Capital Group), η Λία Πιτταούλη (Eurobank Private Banking) και ο Δανιήλ Μαναήλογλου (Εθνική Τράπεζα) ανέδειξαν τις σύγχρονες ανάγκες των family offices και τις προκλήσεις για τις ιδιωτικές τράπεζες. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη σημασία της διακυβέρνησης, της επαγγελματικής δομής, της πρόσβασης σε εναλλακτικά επενδυτικά προϊόντα και της προσαρμογής στις απαιτήσεις της νέας γενιάς επενδυτών που αναζητούν αξία, αυτονομία και βιώσιμο αντίκτυπο. Τονίστηκε ότι η επένδυση στη σχέση και στην κατανόηση του προφίλ του κάθε πελάτη αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας.