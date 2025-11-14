Με ομόφωνη απόφαση του ευρωπαϊκού Κολλεγίου ανανεώθηκε η θητεία των Ελλήνων Εισαγγελέων

Ανανεώθηκε η θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων εισαγγελέων με ομόφωνη απόφαση του αρμόδιου ευρωπαϊκού Κολλέγιου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.

Μετά την απόφαση αυτή για πέντε ακόμα χρόνια η εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου, και οι συνάδελφοι της Χαρίκλεια Θάνου και Διονύσης Μουζάκης θα παραμείνουν στο γραφείο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στη χώρα μας ολοκληρώνοντας ο καθένας από την πλευρά του το έργο του σε μια σειρά από εκκρεμείς υποθέσεις που βρίσκονται στο στόχαστρο της ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής με προεξάρχουσα αυτή που αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Ευρωπαίων εισαγγελέων είχε ζητήσει και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι.